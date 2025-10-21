Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Национальные особенности охоты на собак: что показал инцидент в Брунаве (1)

Редакция PRESS 21 октября, 2025 13:04

Латышские СМИ 1 комментариев

Какой уж там правительственнаый кризис, какие нынешние цены на еду и будущие на бензин — общество разделило совсем другое: история, случившаяся в Брунавской волости Баусского края. Своей оценкой трагического инциндента на портале pietiek.com поделилась редактор la.lv Анита Даукште. 

Одни уверены, что убийство собак — чудовищное преступление, другие считают: бродячих и агрессивных животных нужно отстреливать без промедления.

Автор этих строк принадлежит к первым. Убийство собак — это преступление, которое нельзя оправдать фразами вроде «они рвали косулю», «рычали на хозяйку» или «вели себя агрессивно». Нет ни одного доказательства, что псы из хозяйства «Modra olas» нападали на людей. Ни видео, ни фото. Только сомнительные свидетельства  и одна фотография, где два спокойно сидящих пса запечатлены на фоне растерзанной туши. Где третий, которого застрелили? Неужели все трое сидели в ряд, как обречённые, и ждали выстрела? Маловероятно.

«Скорее всего, уже печально известный охотник Гатис просто выследил и добил этих собак», — пишет автор.

А кто виноват? В соцсетях не раз звучало: сам хозяин виноват — не уследил, отпустил. Эта логика знакома: так говорят насильники, оправдывая преступления. «Сама виновата — пошла в короткой юбке». Та же риторика и здесь: «не присмотрел — значит, заслужили».

Похоже, у части общества действительно сердце куда-то пропало, а рассудок помутился. Даже если хозяин и правда виноват в том, что не уследил за собаками, это никак не оправдывает их убийства! И разве никто не понимает, что он уже наказан, жестоко и несправедливо, смертью своих животных: Боры, Бруно и Чипи-Липи?

Теперь — о полиции. На месте были трое сотрудников муниципальной полиции Бауски. Они видели, как охотник стреляет, и не остановили его. Это — соучастие. И никакие «служебные проверки» не нужны, уверена автор. 

Вялое Баускское самоуправление со своей жалкой «кризисной коммуникацией», котораое ничего не проясняет и путается в собственных текстах, как первоклассник над букварём, должно было уже в понедельник отстранить от работы и причастных полицейских, и начальника муниципальной полиции Эгила Гайлиса. Никаких пикетов у здания думы для этого ждать было не нужно.

«Никто не знает, кто принял решение стрелять», — говорит глава муниципальной полиции.
Но ясно, что решение приняли именно они — своим бездействием.
Государственная полиция возбудила уголовное дело, и, к счастью, расследовать его будут не те же самые полицейские, что покрывали коллег. Есть надежда, что события будут восстановлены, доказательства собраны, а вина стрелка и хозяйки — оценена.

Однако даже если это произойдёт, останется главный вопрос: изменит ли это отношение к животным? Едва ли.

Люди до сих пор не знают, как правильно действовать, если сталкиваются с агрессивным псом. Недавно Сейм запретил держать собак на цепи, но в большинстве сельских домов нет ограждений, и законом не установлено, что взамен должны быть вольеры. Даже воспитанное животное может вырваться и убежать.

Куда звонить, если видишь бродячую собаку? Формально — в муниципальную полицию. Но, как показывает пример Брунавы, это не всегда лучший вариант. 

История из Баусского края показала главное: часть общества не понимает, что выстрел в живое существо — это не «охота», а преступление. И место ему не в деревне, а в уголовном кодексе.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

