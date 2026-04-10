"Является ли русский язык символом тоталитарного режима? Он используется для прославления этого режима, для русификации, а также для проникновения и захвата территории другой страны. Язык, подобно собаке, мочащейся на столбы, обозначает территорию, на которой он господствует. Статья 13 Закона о языке должна быть дополнена", - считает Санда Вахтанова.

Vai krievu val. ir Totalitārā režīma simbols?

To izmanto šī režīma slavināšanai, rusifikācijai un lai iefiltrētos un pārņemtu citas valsts teritoriju. Valoda, kā sunim apčurājot stabus, iezīmē teritoriju kurā tā ir noteicošā. Jāpapildina Valodas likuma 13 pants — Sanda Vahtanova (@Sanda_Ilgaza) April 8, 2026

Вероятно Санда, с русской фамилией Вахтанова, спутала 13-ю статью Закона о языке и 13-ю статью Закона об административных правонарушениях, в которой запрещено использовать тоталитарные символы времен СССР или Нацистской Германии в публичных местах и на мероприятиях.

На это предложение Вахтановой мгновенно отреагировала идейная вдохновительница движения дерусификации Лиана Ланга:

"Приглашаю вас ознакомиться с Декларацией, представленной парламенту @VL_TBLNNK, о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращении её языковых последствий. Нынешняя коалиция замедляет продвижение Декларации", - отметила Ланга.

Aicinu iepzīties ar @VL_TBLNNK parlamentā iesniegto Deklarāciju Par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu.

Deklarācijas virzīšanu bremzē pašreizējā koalīcija: https://t.co/lYlw75JW11 — Liāna Langa (@liana_langa) April 8, 2026

Проект декларации занимает 16 страниц. В нём, среди прочего, Сейм Латвийской Республики должен поручить Кабинету Министров в течение трех месяцев создать специализированную комиссию для разработки комплексной программы действий по предотвращению языковых последствий русификации и подготовки необходимых проектов нормативных актов, которые Кабинет Министров должен представить Сейму к 1 января 2026 года.