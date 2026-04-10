Нацактивисты предлагают признать русский язык — тоталитарным символом

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 09:44

2 комментариев

Нацактивисты, кажется, придумали следующий шаг на пути дерусификации Латвии. Прежлагают признать русский язык - символом тоталитарного режима.

"Является ли русский язык символом тоталитарного режима? Он используется для прославления этого режима, для русификации, а также для проникновения и захвата территории другой страны. Язык, подобно собаке, мочащейся на столбы, обозначает территорию, на которой он господствует. Статья 13 Закона о языке должна быть дополнена", - считает Санда Вахтанова.

Вероятно Санда, с русской фамилией Вахтанова, спутала 13-ю статью Закона о языке и 13-ю статью Закона об административных правонарушениях, в которой запрещено использовать тоталитарные символы времен СССР или Нацистской Германии в публичных местах и на мероприятиях.

На это предложение Вахтановой мгновенно отреагировала идейная вдохновительница движения дерусификации Лиана Ланга:

"Приглашаю вас ознакомиться с Декларацией, представленной парламенту @VL_TBLNNK, о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращении её языковых последствий. Нынешняя коалиция замедляет продвижение Декларации", - отметила Ланга.

Проект декларации занимает 16 страниц. В нём, среди прочего, Сейм Латвийской Республики должен поручить Кабинету Министров в течение трех месяцев создать специализированную комиссию для разработки комплексной программы действий по предотвращению языковых последствий русификации и подготовки необходимых проектов нормативных актов, которые Кабинет Министров должен представить Сейму к 1 января 2026 года.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 2 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Важно 2 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

Важно 2 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Мир 2 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Выбор редакции 2 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (2)

Важно 2 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (2)

Новости Латвии 2 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

