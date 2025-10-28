НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

«Второй момент — Путин и Россия сейчас знают, что и в Украине, и в НАТО вообще есть проблемы с дронами. Если нужно поднимать [истребители] F-35, задействовать системы Patriot, чтобы сбивать три дрона из 19 — это означает для Путина, что нужно дальше это делать и показать всему миру, что у НАТО есть слабости. Там действительно есть проблема», — сказал эксперт.

По его мнению, мало просто увеличить финансирование стран НАТО на оборону — нужно активно сотрудничать с Украиной и перенимать ее опыт, чтобы научиться дешевле и эффективнее сбивать вражеские воздушные цели. Кроме того, Ланге поддерживает идею сбития ракет и дронов альянсом еще над территорией Украины. «Это и для Украины хорошо, и для безопасности в Европе это было бы лучше», — отметил эксперт.

Однако он признает, что согласия у западных стран по этим вопросам нет.

«Если посмотреть детальнее, сейчас есть страны, как, например, Польша, Румыния, которые говорят, что нужно сбивать [самолеты и дроны РФ]. А есть страны, как Германия, которые скажут: "нет, не нужно, это зависит… Нужно следить за ситуацией… и так далее". И было бы очень плохо, если из-за этих инцидентов будут разные позиции в разных странах, европейских странах, НАТО. Потому что мы знаем, что Путин очень хорошо на этих разных вещах может играть», — подчеркнул Нико Ланге.

По его мнению, угроза НАТО со стороны РФ «реальна». Эксперт пояснил, что это не означает полномасштабное вторжение, но РФ «тестирует» альянс, чтобы показать, будто тот слаб и недееспособен. Ланге считает, что провокации РФ показали, что у НАТО есть проблемы.

«Нужно абсолютно ясно показать, что мы можем эти дроны сбивать», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что НАТО сейчас учится реагировать на провокации, обновляет процедуры и улучшает готовность. Однако, по словам эксперта, существуют также информационные угрозы.

«Самая сильная партия в Германии сейчас, согласно соцопросам, это прокремлевская партия AfD. То же самое во Франции, Испании…» По мнению эксперта, нестабильность и конфликты внутри западных стран — на руку Кремлю.