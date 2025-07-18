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Наша сила в разнообразии — именно поэтому мы закрываем русское вещание: это уже чистый Оруэлл

Редакция PRESS 18 июля, 2025 10:17

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C 1 января 2026 года Латвийское радио 4 больше не будет звучать в эфире: русское содержание уходит в интернет, сообщает LSM+. Председатель правления Латвийского Общественного СМИ (LSM) Байба Зузена огбъяснила это решение в эфире программы «Домская площадь». Вот несколько цитат - с нашими комментариями. 

«Мы действительно верим в то, что наша сила — в разнообразии. Разнообразии различных сообществ, групп интересов, регионов и т.д.» - заявила она. При этом Зузена считает, что новый подход к управлению языками поможет "лучше отражать разнообразие Латвии"

То есть как это? Закрытие вещания на русском языке будет "лучше отражать разнообразие Латвии"? 

"Я уверена в том, что у большей части аудитории, которая в повседневной жизни использует русский язык, есть желание, чтобы у нас была действительно единая, сильная страна, в которой мы все живем дружно», — отмечает глава правления.

И чтобы у нас была "единая сильная страна", то эту аудиторию - которая, между прочим, тоже является налогоплательщиками и на деньги которой существует LSM, нужно лишить передач на ее родном языке? А что, по другому "жить дружно" у нас не получается? 

Причем, как уверяет председатель правления, "никакого политического давления — ни прямого, ни косвенного" не было. 

Да-да, верим. Особенно глядя на это: 

Зузена отметила, что будут сделаны шаги для увеличения индекса доверия к общественному СМИ, хотя на первоначальном этапе он, по ее прогнозам, может слегка упасть.

Ну, в общем, - если руководство общественного СМИ вместо честного ответа заговорило языком Оруэлла (больше разнообразия - это меньше языков в эфире) - то может и упасть. 

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