Напротив Адажской военной базы хотят построить гостиницу

Заявку на строительство отеля подала компания «Kadaga Park Estate», однако проект отеля был разработан компанией SIA ​​«House 4 You».

План строительства предусматривает возведение нового здания гостиницы на земельном участке площадью 4445 квадратных метров в Кадаге, на шоссе Межапарка, на противоположной стороне улицы от «военизированной скульптурной композиции» с бронетранспортером.

Здание гостиницы планируется четырехэтажным с максимальной высотой до 15 метров. В гостинице планируется 96 номеров, в каждом из которых будет одна кровать. В гостинице планируется автоматизированная система регистрации. Помимо номеров в здании планируется разместить общие комнаты, технические и служебные помещения.

Сторонники проекта считают, что предложенное ими архитектурное решение будет гармонировать с окружающим ландшафтом — сосновым лесом. В настоящее время на участке, который предстоит освоить для строительства здания и планируемой парковки перед ним, растет лес, однако сторонники обещают, что лес на участке сохранят, «дополнив его элементами ландшафта и зеленью».

Общая планируемая площадь здания составляет 858 квадратных метров, при этом площадь первых этажей здания запланирована в размере 2785,5 квадратных метров.

Журналистам пока не удалось связаться с Kadaga Park Estate, чтобы узнать больше информации о бизнес-плане отеля.

Тем временем муниципалитет Адажского района принял решение вынести план строительства на общественное обсуждение, в ходе которого жители смогут высказать свое мнение по проекту до 26 июля, а 7 июля в 18:00 состоится презентация плана строительства в здании муниципалитета Адажского района по адресу ул. Гауяс, 33А, а также дистанционно на платформе «Zoom».

"Kadaga Park Estate" зарегистрирована в 2022 году, а ее основной капитал составляет 40 000 евро, согласно информации "Firmas.lv". Владельцами компании являются SIA "BDK" (75%) и SIA "Estate Capital Investments" (25%). Владельцами "BDK" являются Дайнис Бабулис (65%), Карлис Бабулис (25%) и Майя Бранта (10%), а владельцем "Estate Capital Investments" является Екатерина Пецкая. В 2024 году компания работала без оборота, но с прибылью в размере 46 940 евро.

По данным архива агентства LETA, еще одна компания Бабули и Бранты в Адажском крае также продвигала проект строительства многоквартирного дома по ул. Балткрасту, 12, недалеко от Балтэзерса, недалеко от канала Гауя.

