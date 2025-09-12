Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

«Одеколон продаётся без акцизной марки по цене 1–2 евро за 300 миллилитров. Появился даже “инновационный” напиток с крепостью 60%, у которого почти нет запаха», — рассказал президент ассоциации Хенрикс Данусевич.

Журналисты отмечают: если раньше у магазинов толпились покупатели, ждущие открытия ради бутылки пива, то теперь многие уже к десяти утра приходят «подогретыми» — скорее всего, именно одеколоном.

Наркологи предупреждают: речь идёт о самом уязвимом слое общества, который редко обращается за помощью и часто спивается «в тишине». «Если общество поддерживает подобный бизнес, оно само больно. Мы ещё не знаем, какие будут последствия — состав этих жидкостей непредсказуем», — заявила руководитель Наркологической службы Рижского психиатрического и наркологичекого центра Астридa Стирнa.

В Минздраве признают: пока нет случаев госпитализации, напрямую связанных с употреблением одеколона, поэтому оснований для ограничений нет. «Мы не можем запретить продукт, созданный для других целей», — пояснила представитель ведомства Санита Лаздиня.

Однако, по словам торговцев, особенно быстро продажи растут в регионах с безработицей и в депрессивных кварталах крупных городов. Там одеколон стал самым дешёвым способом «забыться» — всего за два евро.