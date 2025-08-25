Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нападения в Вецмилгрависе: как уличную шпану в 1970-х ловили

25 августа, 2025

История и культура 0 комментариев

Это уголовное дело, в расследовании которого принимал участие Виктор Д., относится к началу 70-х годов прошлого века, когда рижский район Вецмилгравис представлял собой тихий поселок, застроенный преимущественно деревянными домами не выше двух этажей. Чуть ли не в каждом дворе были заросли сирени. Массовое жилищное строительство здесь развернется позднее, а в то время здесь участились случаи нападения на прохожих, что серьезно портило статистику Октябрьского РОВД.

Человека убили!

Вечером телефон на столе дежурного по Октябрьскому РОВД города Риги зазвонил тревожно и резко. Звонивший сообщал, что на 5-й линии Вецмилгрависа убили человека. Но приехавшие по вызову оперативники удостоверились, что человек подает признаки жизни, хотя и был сильно избит. На нем были только трусы и майка. Волосы на затылке слиплись от крови.

Пострадавшего незамедлительно увезли на «скорой». Несмотря на поздний час, работники милиции приступили к поквартирному обходу близлежащих домов. Эта часть района была застроена двухэтажными многоквартирными зданиями. И вскоре удалось установить личность избитого. Им оказался Петр К. - инженерно-технический работник судоремонтного завода. Жена сообщила, что днем он получил зарплату и на нем были костюм и пальто.

Как вспоминает Виктор, под светом фар милицейского «газика» они исследовали каждый сантиметр земли в радиусе 50 метров от места, где нашли пострадавшего. Однако удалось найти только потертую кепку, перегоревшую электрическую лампочку да следы крови. После проведенной операции Петр пришел в себя.

Он рассказал, что приехал на такси, так как ездил в центр за подарком жене. И после того, как он расплатился с таксистом и машина ушла, кто-то ударил его сзади по голове, и он потерял сознание. При этом нападавших мужчина не видел. Ему показали найденную кепку. Однако Петр заявил, что он ее видит в первый раз.

О первых результатах расследования доложили начальству. Но заместитель начальника райотдела остался крайне недоволен. «По делу должны быть свидетели, а вы их не нашли, - заявил он. - А у вас только кепочка да лампочка. К тому же последний предмет мог оказаться там случайно. Составляйте план расследования и разрабатывайте версии. Вот что, попробуйте пройти с кепкой по цехам судоремонтного завода. Это самое большое предприятие в нашем районе и от места преступления близко. Может быть, найдете тех, кто опознает головной убор?"

Хозяин кепки нашёлся

Несколько дней Виктор вместе с местным участковым уполномоченным исправно ходили по цехам. Они даже собрали во время обеденного перерыва дружинников. Но никто не знал, кому принадлежит кепка. Казалось, что следствие зашло в тупик. Но вот как-то утром в кабинет Виктора вошел сконфуженный молодой человек с перевязанной бинтом головой. «Мне ребята говорили, что вы кепку нашли, - заявил он. - Она моя. Я киномехаником работаю в клубе завода. Меня зовут Юрий З.".

Далее утренний посетитель рассказал, что потерял ее на той же 5-й линии, где было совершено нападение на Петра К. «Я, конечно, сразу же должен был к вам прийти и все рассказать. Но у меня ничего не взяли... Вот, по голове только стукнули, - киномеханик потрогал бинт. - Сейчас уже не болит. Дело было так. В тот день вечером пошел я из клуба на завод, перегоревшие лампочки отнести. Вдруг слышу - бегут на меня. Обернулся - двое. Один чем-то меня ударил. Я упал. Слышу крик: «Борис, машина! Значит, одного из нападавших Борисом зовут. Ну, оттащили они меня, карманы обшарили. Только брать-то у меня нечего. Одни лампочки».

"Вот такие?» - спросил Виктор, продемонстрировав лампочку, найденную на месте происшествия.

"В точности. Я после их собрал. А вот одна потерялась, - заявил свидетель и продолжил: - Вот только лиц нападавших я не запомнил. Может быть, и припомнил бы их, если бы увидел».

В итоге киномеханику дали задание присматриваться к посетителям во время сеансов в клубе. Может быть, он их встретит.

«Видел я их»

Пока Юрий выполнял милицейское поручение и пристально вглядывался в посетителей кинозала, Виктор вместе с другими работниками милиции разыскивал всех, кто носил имя Борис, живущих возле завода и имеющих отношение к разбойному нападению. Но пока поиски были безрезультатными. Но тут утром в отделение прибежал запыхавшийся киномеханик.

«Видел я их! - заявил он. - Стою у двери. Сеанс закончился. Гляжу - идут. Один меня, видно, тоже узнал - отвернулся. Ну а я не показал виду, будто их узнал. Взял да и отвернулся. А сам одним глазом слежу. Они пошли к выходу, и я незаметно за ними. Темно уже было. Так я следом за ними дошел до 2-й линии. И они там в крайние дома свернули. Я могу показать".

И свое обещания он выполнил - показал дом, куда вошли парни, за которыми он следил. Как оказалось, в доме проживал Вячеслав Д. вместе с матерью. Но недавно у них поселился еще один молодой человек. Его представили дальним родственником. И звали его Борисом Л. Молодого человека проверили. И оказалось, что его приметы совпадали с приметами человека, находящегося в розыске по подозрению в ограблении.

Рано утром Виктор с несколькими сотрудниками милиции подошел к дому Вячеслава. Милиционеры вошли в дом, а Виктор задержался. Вдруг сзади его окликнули: «Вы не знаете, где Вячеслав Д. живет? Понимаете, дело какое. Мы с его двоюродным братом, с Борисом, вместе на лесозаготовках работали. Накопил я денег, получил расчет. Уезжать собрался. А вещи мои и деньги перед самым отъездом украли. Спасибо Борису - одолжил на билет. Вот и хочу деньги его брату вернуть".

"Идемте", - сказал оперативник. Когда они вошли в комнату, где уже производился обыск, то у парня от удивления расширились глаза. На стуле в гостиной он увидел свой чемодан. Рядом на табурете сидел бледный и угрюмый Борис Л.

"Это... это что же?! - проговорил парень. - Значит, это ты украл мой чемодан ... и деньги". В ответ задержанный только опустил голову. Вскоре участковый уполномоченный ввел в комнату Вячеслава.

Второго подозреваемого задержали в парикмахерской. Он был одет в пальто, снятое с избитого инженерно-технического работника. Во время обыска нашли его часы «Победа". А костюм был сдан в скупку. Наконец, из тайника было изъято 920 рублей. Внятно объяснить происхождение денег задержанные не смогли.

Зато следствию удалось доказать их причастность к нескольким ограблениям, случившимся за последние полгода в Вецмилгрависе и на Саркандаугаве. Нападения совершались по однотипному сценарию.

Преступники выбирали прилично одетых прохожих и подкрадывались сзади. Жертву оглушали ударом кирпича по голове, после чего обчищали карманы. При этом злоумышленники иногда даже раздевали жертв, если одежда была модной и дефицитной. Но братья стали выходить на охоту после приезда Бориса из Балвского района, где он работал на лесозаготовках, а попутно в Резекне напал на одного командировочного. Злоумышленника объявили в розыск. Но латгальские следователи не удосужились проверить рижский адреса грабителя.

В итоге суд приговорил Борис Л. и Вячеслава Д. к длительным срокам лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

