Наличные под прицелом: как новые правила Кабмина на самом деле затронут ваши деньги

Что так яро люди обсуждали все выходные? Боже, твоя земля в огне – народ Латвии останется без налички! Ну нет же! Наличка не только останется, но и большую часть населения вводимые меры вообще не коснуться. Поправки о требованиях сообщать о движении наличных денег затронут только около 32 000 человек и сами «сообщающие» инстанции, конечно.

Я еще в прошлом году писал о соответствующей инициативе Кабмина. По сравнению с тем проектом, запланированные нововведения – ничтожны. Но при этом в соцсетях ходит огромное количество неправды и полуправды на этот счет. Поэтому следует открыть проект правил Кабинета министров и его аннотацию и найти соответствующие ответы. Но обо всем по порядку.

Что именно предусматривает проект постановления Кабинета министров?

Поправки, к слову, никому не запрещают продолжать использовать наличные деньги. До 2 июля проходило общественное обсуждение проекта поправок к постановлению Кабинета министров, которое предусматривает, что субъекты AML ("Anti-Money Laundering" - противодействие отмыванию денег, полученных преступным путём - прим. press.lv) будут обязаны подавать пороговые декларации в следующих случаях:

физическое лицо осуществляет внесение наличных на сумму, эквивалентную 750 евро или более;

снятие наличных на сумму, эквивалентную 1500 евро или более;

физическое лицо отправляет или получает перевод наличных (например, через Western Union, включая Maxima, Narvesen, MoneyGram, переводы через Latvijas Pasts и т. д.) на сумму 1000 евро или более;

пункты обмена валют обязаны сообщать в Службу финансовой разведки (FID) о сделках на сумму свыше 1500 евро;

клиент отправляет или получает трансграничный платёж на сумму, эквивалентную более 500 000 евро.

Кто обязан сообщать? Круг лиц расширяется

Указанные обязательства будут распространяться на субъекты AML, чья деятельность связана с операциями с наличными или трансграничными платежами, а также на тех, кто предоставляет платёжные услуги, включая инвестиционные брокерские компании, но не на физических лиц. Пороговые декларации не потребуется подавать страховым компаниям и посредникам, если они предоставляют услуги страхования жизни или другие страховые услуги, связанные с накоплением средств, а также частным пенсионным фондам.

С обратной силой?

Предполагается, что отчётность будет охватывать случаи, начиная с 1 января текущего года. Почему? Потому что соответствующие нормы в Законе о налогах и сборах вступили в силу именно с этой даты. Кабинету министров остаётся лишь уточнить детали отчётности, включая пороговые суммы.

Откуда взялись эти пороговые суммы?

Они были согласованы на соответствующих встречах между Министерством финансов (FM), Государственной службой доходов (VID), FID, Ассоциацией финансовой отрасли (FNA) и Банком Латвии. Из контекста можно понять, что указанные пороговые суммы относятся к одной сделке по внесению или снятию наличных, а не к какому-либо периоду. Однако, если у субъекта AML возникают подозрения, что клиент намеренно вносит или снимает наличные ниже пороговой суммы, чтобы избежать подачи пороговой декларации, он обязан рассмотреть необходимость подачи отчёта о подозрительной сделке.

Поправки бьют из пушки по воробьям?

Вовсе нет. Большинство жителей Латвии эти поправки с указанными лимитами вообще не затронут. FNA подсчитало, что, исходя из текущей статистики, лимиты на взнос наличных в банкоматах коснутся около 28 000 физических лиц и около 18 000 юридических лиц, а на снятие денег в банкоматах — около 3 800 физических лиц и около 500 юридических лиц. Таким образом, постановления Кабинета министров могут коснуться только около 32 000 налоговых резидентов Латвии.

Хорошо, банк сообщает в FID. Что дальше?

Проект поправок вызвал широкие дискуссии на портале X и других платформах. Ходят многочисленные спекуляции: людям придётся бесконечно объяснять происхождение средств, последуют угрозы, штрафы и т. д. Закон даёт довольно чёткий ответ на этот вопрос: VID использует полученные отчёты и пороговые декларации для выявления и предотвращения нарушений, в результате которых уменьшается сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, или увеличивается сумма налогов, подлежащих возврату из бюджета.

Таким образом, единственный способ, которым VID может использовать эту информацию, — выявление случаев неуплаты налогов. Это означает, что у тех, кто попал под внимание, VID может запросить подтверждение происхождения средств. Если происхождение не удастся доказать, в лучшем случае придётся уплатить налоги. Закон даже запрещает банкам и другим субъектам, подающим отчёты, а также самому VID уведомлять людей о том, что о них подан отчёт в VID. При этом отчёты будут проходить через FID, чтобы выявлять другие преступления, связанные с наличными, — взяточничество, торговлю наркотиками, незаконный оборот запрещённых товаров и т. д.

Чёрная статистика…

Сколько же вносят и снимают в банкоматах?

По данным Банка Латвии (LB), в 2023 году в банкоматах было внесено наличными 2,15 миллиарда евро. Суммы, снятые из банкоматов, в последние годы составляют около 4,6 миллиарда евро.

Около 32% от 8 миллиардов мимо государства

Объём теневой экономики в Латвии составляет чуть более 20% ВВП. Если ВВП составляет около 40 миллиардов евро, то ~20% — это более 8 миллиардов. Главная проблема теневой экономики — зарплаты в конвертах и недекларируемые доходы. В обоих случаях оплата обычно производится наличными. Зарплаты в конвертах составляют примерно половину теневой экономики в Латвии. По совпадению, согласно данным LB, более 20% всех расчётов в Латвии люди по-прежнему проводят наличными. По данным OECD, налоговые поступления в Латвии составляют около 32% ВВП. Таким образом, по очень приблизительным подсчётам, в тени находится около 2,5 миллиарда евро.

Главный вопрос теневой экономики

Честная конкуренция в бизнесе. Почему 80% налогоплательщиков должны платить за оставшиеся 20% зарплат полицейских, медиков, учителей, чиновников? Не говоря уже о компаниях, которым приходится конкурировать с теми, кто платит зарплаты в конвертах. По данным, подготовленным Министерством финансов, более 22% жителей всё ещё живут ниже прожиточного минимума. В 2020 году около 20 000 физических лиц вообще не имели официальных доходов. При этом около 6000 из них владеют недвижимостью, около 1500 имеют счета в иностранных банках, около 300 являются должниками по алиментам, а 20 таких лиц фигурируют в списках миллионеров.

Откуда у компаний наличные?

Эти поправки вряд ли решают проблему неуплаты налогов нянями или садовниками, но скорее направлены на выявление сотрудников латвийских компаний, получающих наличные, когда латвийская компания переводит деньги эстонской компании за фиктивные услуги, а последняя привозит эти деньги латвийской компании в спортивной сумке. Да, к сожалению, это всё ещё происходит! Я уже писал об одном таком случае в 2023 году, и подобный случай был замечен и в этом году.

«Зарплаты в конвертах — главная причина теневой экономики в Латвии, и это тесно связано с наличными. Этому потоку нужно уделять внимание. Кроме того, в Латвии суммы внесения и снятия наличных в банкоматах огромны», — говорит исследователь теневой экономики Арнис Саука.

Можно ли будет объяснить происхождение денег при наследовании?

Многие не заметили, но сейчас уход человека в мир иной может создать головную боль для оставшихся, если происхождение накопленных умершим средств вызывает подозрения. Нотариус обязан подать декларацию в FID и VID в случаях, когда наследник указывает в составе наследственной массы незарегистрированное движимое имущество (включая наличные), оценочная стоимость которого превышает 15 000 евро.

Расходы наличными без чека не учитываются

Тем, кто платит наличными, также не стоит забывать, что "Сенат уже высказал своё мнение": такие расходы нельзя учитывать, даже если нет сомнений в том, что построенный дом или проведённый в нём ремонт реально существуют.

Криптовалюта не поможет укрыться

Биткойны и другие криптовалюты вряд ли помогут, поскольку к новому году Латвия должна внедрить директиву ЕС, которая обязывает криптобиржи сообщать VID о сделках налоговых резидентов Латвии, когда они обменивают фиатные деньги (обычные деньги) на криптовалюту и наоборот.

С другой стороны…

Те, кто читал «1984» Оруэлла, возможно, согласятся, что иногда возникает клаустрофобическое ощущение, что VID превращается в современного Большого Брата, который следит за нами ежедневно. Но вопрос в том, что VID будет делать с этой информацией? Однако, если VID докажет, что это та цена, за которую можно вывести хотя бы значительную часть упомянутой пятой части всей экономики (!) в легальную сферу, я был бы готов заплатить эту цену.

Чем быстрее мы избавимся от наличных, тем лучше будем жить в этой стране.

Конечно, это нельзя сделать, запрещая наличные, скорее следует создавать более выгодные и удобные альтернативы и равную налоговую нагрузку для всех видов доходов.

Как налоговая система может помочь?

Возможно, стоит подумать о переносе налогового бремени с доходов на потребление, одновременно с более значительными мерами поддержки менее обеспеченных жителей. Даже нелегально полученные доходы их получатель захочет потратить. Поэтому стоит изучить опыт других стран (например, Венгрии), которые пошли по этому пути (10% подоходный и корпоративный налог, 27% НДС).