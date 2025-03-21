Найти 850 млн евро на оборону: из зоны комфорта придется выйти всем

Начиная работу над государственным бюджетом на 2026 год, предприниматели призвали ограничить расходы на государственное управление не менее чем на 5%, или более 850 млн евро, чтобы выделить дополнительные средства на безопасность, системные реформы и снизить давление на дефицит бюджета. Идея не нашла поддержки у профсоюзов и правительства, поскольку есть сферы, где сокращения невозможны, а линейное урезание не является адекватным решением.

"Уже три года мы живем в другом мире, с другой геополитической ситуацией и уровнем безопасности, в результате чего важнейшим вызовом становится безопасность государства, в которую необходимо будет вложить очень значительные средства - гораздо большие, чем прежде, а параллельно придется изыскивать ресурсы и для решения демографических проблем", - заявил руководитель Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Андрис Бите.

Поэтому из нынешней зоны комфорта придется выйти всем. "Бизнес, видя, как развивается ситуация на экспортных рынках, уже сделал это - почувствовав дыхание торговых войн, изменил свои планы по инвестициям и развитию, приспособив их к ситуации", - сказал Бите. Он также призвал разделить проблему на две части - краткосрочные и среднесрочные решения. "Сокращение расходов - краткосрочная задача, и нам необходимо добиться экономии в размере 850 млн евро в государственном бюджете 2026 года, которые следует направить на решение оборонных и демографических проблем", - заявил Бите. Он признал, что без безопасности не будет ни экономики, ни образования, ни медицины.