Нагиева «отменили» в России: сняли с рекламных баннеров, закрыли контракты, убрали с телевидения

В декабре 2025 года на премьере фильма «Елки 12» Нагиев, отвечая на вопрос журналиста о популярности комедии, заявил, что зрители устали от обилия фильмов про войну. «Столько фильмов про войну, просто сил уже нет — серость, грязь», — сказал он, отметив, что «Елки» дают иллюзию «мирной счастливой жизни». На вопрос о «личных авантюрах» за последний год артист ответил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?».

После этого депутат Курской областной думы от «Единой России» и участник вторжения в Украину Дмитрий Гулиев направил обращения в Минюст и Минкульт с требованием признать Нагиева «иностранным агентом» и ограничить его участие в проектах с госфинансированием. В письме депутат назвал шоумена «уставшим деятелем», который «сознательно дистанцируется от страны», и «персонажем, который лает с умным видом». По его словам, актер «сбежал от ответственности как маленький ребенок» и проводит большую часть времени за границей.

Нагиев не впервые высказывается в критическом ключе в адрес российской власти. Например, в 2018 году в интервью Юрию Дудю актер выступал за ограничение сроков пребывания во власти для президента: «Есть написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть… Я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится», — говорил он. В марте 2022 года, после того, как Владимир Путин развязал полномасштабную войну в Украине, Нагиев опубликовал видео под песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне» со словами: «Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд… Как говорил мой дед, перед Причастием: „Что ж я, старый, натворил?“». Позже заявил, что не покинет Россию, а в апреле обнародовал черно-белое фото с подписью «Может хватит».

В 2023 году Нагиев отказался вести церемонию «Муз-ТВ». «Придет время, мы поработаем… А пока, как говорил мой дед, „шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — сказал тогда он. В начале 2026 года актер снялся в ОАЭ с украинской блогершей Натальей Любимовой, которая собирает средства для ВСУ, что вызвало возмущение у Z-патриотов. Актриса Яна Поплавская увидела в этом «поддержку украинской армии».