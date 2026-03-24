Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Нагиева «отменили» в России: сняли с рекламных баннеров, закрыли контракты, убрали с телевидения

24 марта, 2026 10:56

Мир 0 комментариев

Популярного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева фактически «отменили» в России: его сняли со всех рекламных баннеров, закрыли рекламные контракты, убрали с телевидения и из кино. Об этом сообщают осведомленные источники «Дождя». Причиной, по словам собеседников канала, стали высказывания артиста, которые были расценены как критика войны в Украине.

В декабре 2025 года на премьере фильма «Елки 12» Нагиев, отвечая на вопрос журналиста о популярности комедии, заявил, что зрители устали от обилия фильмов про войну. «Столько фильмов про войну, просто сил уже нет — серость, грязь», — сказал он, отметив, что «Елки» дают иллюзию «мирной счастливой жизни». На вопрос о «личных авантюрах» за последний год артист ответил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?».

После этого депутат Курской областной думы от «Единой России» и участник вторжения в Украину Дмитрий Гулиев направил обращения в Минюст и Минкульт с требованием признать Нагиева «иностранным агентом» и ограничить его участие в проектах с госфинансированием. В письме депутат назвал шоумена «уставшим деятелем», который «сознательно дистанцируется от страны», и «персонажем, который лает с умным видом». По его словам, актер «сбежал от ответственности как маленький ребенок» и проводит большую часть времени за границей. 

Нагиев не впервые высказывается в критическом ключе в адрес российской власти. Например, в 2018 году в интервью Юрию Дудю актер выступал за ограничение сроков пребывания во власти для президента: «Есть написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть… Я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится», — говорил он. В марте 2022 года, после того, как Владимир Путин развязал полномасштабную войну в Украине, Нагиев опубликовал видео под песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне» со словами: «Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд… Как говорил мой дед, перед Причастием: „Что ж я, старый, натворил?“». Позже заявил, что не покинет Россию, а в апреле обнародовал черно-белое фото с подписью «Может хватит».

В 2023 году Нагиев отказался вести церемонию «Муз-ТВ». «Придет время, мы поработаем… А пока, как говорил мой дед, „шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — сказал тогда он. В начале 2026 года актер снялся в ОАЭ с украинской блогершей Натальей Любимовой, которая собирает средства для ВСУ, что вызвало возмущение у Z-патриотов. Актриса Яна Поплавская увидела в этом «поддержку украинской армии».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Выбор редакции 16:57

Выбор редакции 0 комментариев

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Читать