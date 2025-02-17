Надвигается лютый мороз: во вторник столбик термометра опустится значительно ниже нуля

Максимальная дневная температура составит от +2 градусов местами в Курземе до -4 градусов на востоке страны.

Облака будут временами рассеиваться, ожидается кратковременный снег. В ночные и утренние часы будет дуть слабый ветер, местами образуются туман и иней. В течение дня западный и северо-западный ветер немного усилится, на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки облачность будет переменной, ожидается кратковременный снег. Будет дуть слабый ветер, после полудня - умеренный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -8 градусов, а в некоторых местах пригорода может опуститься до -16 градусов. Днем воздух прогреется до нуля градусов.