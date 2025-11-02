Над военной базой НАТО в Бельгии дважды замечены дроны

Над авиабазой НАТО Кляйне-Брогель в городе Пер на северо-востоке Бельгии дважды замечены неизвестные беспилотники. Появление дронов было зафиксировано системой обнаружения в ночь на воскресенье, 2 ноября, а также предыдущей ночью.

Министр обороны Тео Франкен утром 2 ноября сообщил в соцсети X, что минувшей ночью получено три сообщения о БПЛА над авиабазой Кляйне-Брогель. Крупные беспилотники пролетели над военным объектом на большой высоте, и это был не типичный пролет дронов - их явной целью была база Кляйне-Брогель, уверен он.

При этом система подавления дронов не смогла эффективно противодействовать беспилотникам, указал далее Франкен, предположив, что сбой мог произойти из-за большого расстояния до объектов или неверной частоты радиосигналов. Дрон преследовали полицейские вертолеты и вертолетные группы, но через несколько километров они потеряли контакт. Расследование продолжается, добавил министр.

Дрон завис над аэропортом Антверпена и мог столкнуться с самолетом

По данным СМИ, беспилотник был замечен над аэропортом Дерне в Антверпене, где существовал кратковременный риск столкновения с самолетом.

Изданию HLN данный инцидент подтвердила федеральная полиция. Сообщается, что дрон завис над аэропортом около 19:00 часов, существовала реальная опасность столкновения с заходящим на посадку самолетом. Дрон через некоторое время улетел.

Аналогичный инцидент произошел менее чем 24 часа раньше

Днем ранее сообщалось об аналогичном инциденте над той же авиабазой. Ведется розыск предполагаемых операторов БПЛА. На следующей неделе представители Минобороны встретятся с местной полицией для анализа угрозы и выяснения обстоятельств инцидента, указал Франкен. Он также напомнил, что полеты дронов над военными базами строго запрещены, необходимо сделать все возможное для уничтожения таких беспилотников.

Мэр города Пер в провинции Лимбург Стивен Матей сообщил телеканалу VNM, что в инциденте участвовал по меньшей мере один дрон.

Первый инцидент, по словам Матея, произошел менее чем за сутки, около полуночи 1 ноября в районе военной зоны ограниченного доступа. Командование базы незамедлительно уведомило местную полицию, которая направила в район военной базы патруль, однако никаких следов БПЛА обнаружено не было.

На авиабазе может храниться ядерное оружие

Авиабаза Кляйне-Брогель в октябре использовалась для ежегодных учений НАТО по обороне территории альянса с применением ядерного оружия. В маневрах участвовали около 2 тысяч военнослужащих.

Авиабаза является одним из мест в Европе, в которых хранится ядерное оружие США, указывает dpa со ссылкой на неподтвержденные официально данные. Бельгийское информагентство Belga называет авиабазу Кляйне-Брогель важной военно-воздушной базой бельгийской армии. Там хранится американское ядерное оружие, и с 2027 года здесь будут базироваться новые истребители F-35, пишет агентство.

Похожие инциденты уже неоднократно случались в Бельгии и других странах

Аналогичные инциденты уже неоднократно фиксировались в Бельгии в последние недели. В конце октября дважды были замечены дроны над военной базой в Марш-ан-Фамене к югу от Льежа. Глава Минобороны заявил о "явно спланированной операции против сердца бельгийской армии" и работе опытных пилотов БПЛА. В начале октября 15 беспилотников было замечено над военным полигоном в Эльзенборне на востоке Бельгии.

Неизвестные дроны уже продолжительное время замечают близ военных объектов и аэропортов в целом ряде европейских стран, в том числе Германии, Дании и Норвегии. В связи с этими инцидентами аэропорты временно прекращали прием и отправку рейсов. Кто именно стоит за запуском БПЛА, власти пока не установили, но подозревают российскую сторону.