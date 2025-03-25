Начнем пораньше? Правительство утвердило график подготовки бюджета на 2026 год

Ранее на заседании правительства министр финансов Арвилс Ашераденс предложил рассмотреть этот вопрос до передачи на рассмотрение Кабинета министров на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС) и в налогово-бюджетном подсовете НСТС, так как такой призыв поступил от социальных партнеров, однако через некоторое время Ашераденс заявил, что просьба социальных партнеров была неправильно истолкована.

В Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2026 год предполагается внести 15 октября этого года.

Минфин сообщает, что в 2024 году были внесены изменения в рамки управления экономикой Европейского союза (ЕС): продолжаются мероприятия по улучшению координации экономической политики стран-участниц, чтобы предотвратить возникновение чрезмерных дефицитов государственного бюджета и обеспечить стабильные и долгосрочные публичные финансы, и установлено, что вместо ежегодной подготовки программы стабильности в дальнейшем один раз в четыре года будет составляться среднесрочный фискально-структурный план, включающий информацию о фискальной траектории и об инвестициях и реформах в течение последующих четырех лет.

Регулирование ЕС также предусматривает подготовку ежегодных докладов о прогрессе.

Минфин сообщает, что в октябре 2024 года был подготовлен первый фискально-структурный план Латвии на 2025-2028 годы. В связи с этим в 2025 году необходимо подготовить и доклад о прогрессе.

График подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы предусматривает, что 20 марта Минэкономики представляет Минфину информацию для доклада о прогрессе 2025 года в выполнении специфических рекомендаций стран Совета ЕС по фискально-структурному плану Латвии.

На 31 марта намечена передача Кабмину доклада министерств финансов и обороны о дополнительном финансировании на укрепление обороноспособности.

8 апреля этого года запланировано утверждение Кабмином доклада о прогрессе 2025 года по фискально-структурному плану Латвии на 2025-2028 год, до 15 апреля - представление в Сейм доклада о прогрессе 2025 года. 22 апреля в Минфин должен быть подан доклад по управлению фискальными рисками, а 30 апреля запланирована подача доклада о прогрессе 2025 года в Еврокомиссию.

В предложенный Кабмином срок планируется заслушать на заседании Сейма доклад министра финансов о прогрессе 2025 года. А на 12 мая запланировано представление Минфином информации для подготовки базового проекта государственного основного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы с использованием информации, предоставленной Минфином.

На 30 июня этого года запланирована подача в Минфин и Государственную канцелярию предложений о приоритетных мерах по обороне и демографии, необходимом для их реализации финансировании, а также предложений о повышении эффективности публичного сектора путем сокращения расходов, оптимизации функций и публичных услуг, а также проведения структурных реформ.

На 26 августа запланировано принятие Кабмином решения о приоритетных мерах, которые должны быть включены в законопроект о госбюджете на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, а на 28 августа - расчет и представление Минфином максимально допустимого общего объема расходов госбюджета министерств на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

На 1 сентября этого года предусмотрен расчет максимально допустимого общего объема расходов государственного бюджета и направление министерствам расчетов по максимально допустимому общему объему расходов государственного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

На 11 сентября запланирована подготовка и внесение в Кабмин законопроектов, сопровождающих бюджет, на 12 сентября - подготовка и передача в Минфин запросов министерств по госбюджету на 2026, 2027 и 2028 годы.

Рассмотрение сопровождающих бюджет законопроектов Кабмином запланировано на 16 сентября и 23 сентября.

В свою очередь, 7 октября запланировано рассмотрение Кабмином и Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) проекта соглашения и протокола разногласий, а 14 октября - утверждение Кабмином законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы (с пояснениями) и проекта плана бюджета общего правительства на 2026 год.

Внесение в Сейм законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы (с пояснениями, декларацией фискальных рисков, докладом Совета по фискальной дисциплине о надзоре за фискальной дисциплиной, сопровождающими законопроектами (пакетом бюджетных законопроектов), соглашением и протоколом разногласий между Кабмином и ЛСС), а также передача проекта плана бюджета общего правительства на 2026 год в Еврокомиссию и Еврогруппу запланировано на 15 октября этого года.