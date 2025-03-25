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Начнем пораньше? Правительство утвердило график подготовки бюджета на 2026 год

Редакция PRESS 25 марта, 2025 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Несмотря на принятое ранее решение отложить рассмотрение вопроса, правительство во вторник все же утвердило разработанный Министерством финансов график подготовки законопроекта о госбюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы.

Ранее на заседании правительства министр финансов Арвилс Ашераденс предложил рассмотреть этот вопрос до передачи на рассмотрение Кабинета министров на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС) и в налогово-бюджетном подсовете НСТС, так как такой призыв поступил от социальных партнеров, однако через некоторое время Ашераденс заявил, что просьба социальных партнеров была неправильно истолкована.

В Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2026 год предполагается внести 15 октября этого года.

Минфин сообщает, что в 2024 году были внесены изменения в рамки управления экономикой Европейского союза (ЕС): продолжаются мероприятия по улучшению координации экономической политики стран-участниц, чтобы предотвратить возникновение чрезмерных дефицитов государственного бюджета и обеспечить стабильные и долгосрочные публичные финансы, и установлено, что вместо ежегодной подготовки программы стабильности в дальнейшем один раз в четыре года будет составляться среднесрочный фискально-структурный план, включающий информацию о фискальной траектории и об инвестициях и реформах в течение последующих четырех лет.

Регулирование ЕС также предусматривает подготовку ежегодных докладов о прогрессе.

Минфин сообщает, что в октябре 2024 года был подготовлен первый фискально-структурный план Латвии на 2025-2028 годы. В связи с этим в 2025 году необходимо подготовить и доклад о прогрессе.

График подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы предусматривает, что 20 марта Минэкономики представляет Минфину информацию для доклада о прогрессе 2025 года в выполнении специфических рекомендаций стран Совета ЕС по фискально-структурному плану Латвии.

На 31 марта намечена передача Кабмину доклада министерств финансов и обороны о дополнительном финансировании на укрепление обороноспособности.

8 апреля этого года запланировано утверждение Кабмином доклада о прогрессе 2025 года по фискально-структурному плану Латвии на 2025-2028 год, до 15 апреля - представление в Сейм доклада о прогрессе 2025 года. 22 апреля в Минфин должен быть подан доклад по управлению фискальными рисками, а 30 апреля запланирована подача доклада о прогрессе 2025 года в Еврокомиссию.

В предложенный Кабмином срок планируется заслушать на заседании Сейма доклад министра финансов о прогрессе 2025 года. А на 12 мая запланировано представление Минфином информации для подготовки базового проекта государственного основного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы с использованием информации, предоставленной Минфином.

На 30 июня этого года запланирована подача в Минфин и Государственную канцелярию предложений о приоритетных мерах по обороне и демографии, необходимом для их реализации финансировании, а также предложений о повышении эффективности публичного сектора путем сокращения расходов, оптимизации функций и публичных услуг, а также проведения структурных реформ.

На 26 августа запланировано принятие Кабмином решения о приоритетных мерах, которые должны быть включены в законопроект о госбюджете на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, а на 28 августа - расчет и представление Минфином максимально допустимого общего объема расходов госбюджета министерств на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

На 1 сентября этого года предусмотрен расчет максимально допустимого общего объема расходов государственного бюджета и направление министерствам расчетов по максимально допустимому общему объему расходов государственного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

На 11 сентября запланирована подготовка и внесение в Кабмин законопроектов, сопровождающих бюджет, на 12 сентября - подготовка и передача в Минфин запросов министерств по госбюджету на 2026, 2027 и 2028 годы.

Рассмотрение сопровождающих бюджет законопроектов Кабмином запланировано на 16 сентября и 23 сентября.

В свою очередь, 7 октября запланировано рассмотрение Кабмином и Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) проекта соглашения и протокола разногласий, а 14 октября - утверждение Кабмином законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы (с пояснениями) и проекта плана бюджета общего правительства на 2026 год.

Внесение в Сейм законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы (с пояснениями, декларацией фискальных рисков, докладом Совета по фискальной дисциплине о надзоре за фискальной дисциплиной, сопровождающими законопроектами (пакетом бюджетных законопроектов), соглашением и протоколом разногласий между Кабмином и ЛСС), а также передача проекта плана бюджета общего правительства на 2026 год в Еврокомиссию и Еврогруппу запланировано на 15 октября этого года.

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