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Начинается строительство велодорожки Рига — Кекава

© LETA 21 мая, 2025 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе начинается строительство велоинфраструктуры регионального и городского значения по маршруту Рига - Кекава, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Новая велодорожка будет построена на участке от Мукусальского ротационного кольца до границы Риги, ее протяженность составит 4,2 км. Велодорожка будет отделена от пешеходов и автомобильного транспорта. Завершить строительные работы планируется в 2026 году.

Новая дорожка будет соединена с имеющейся сетью велодорожек Риги, соединяя центр города с Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи. Она пройдет через Биекиенгравис, по улицам Мукусалас, Баускас, Зиепниеккална, Свилпес, Гулбью и Упью.

Через Биекиенгравис будет построен новый мост для пешеходов и велосипедистов параллельно существующему автотранспортному мосту, а на улице Упью будет создана велоулица, где велосипедисты будут иметь приоритет на проезжей части.

На всем протяжении маршрута предусмотрены зоны отдыха со скамейками, урнами и стоянками. Также будет создана зона отдыха с питьевым фонтанчиком и станцией ремонта велосипедов.

Работы выполнит ООО "Tilts", а затраты на строительство составят 5,9 млн евро.

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