Начальство хочет меня оштрафовать — имеет право? Житейское

«Семь секретов» 10 сентября, 2025 17:11

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я работаю продавцом в магазине, и работодатель внезапно захотел внести изменения в ранее заключенный трудовой договор, включив в него пункты, которые потенциально могут существенно повлиять на заработную плату, а именно: в трудовом договоре предусмотрены несколько пунктов, предусматривающих удержания из заработной платы или денежные штрафы, например:

• 30 евро из зарплаты за повторное несоблюдение ношения рабочей формы во время работы;
• 30 евро из зарплаты за повторное несоблюдение прямых трудовых обязанностей (в качестве примера указывается «закрытие смены в терминале»);
• удержания из заработной платы за необоснованное непоявление на работе;
• если из-за необоснованного непоявления на работе магазин не откроется вовремя или не откроется вовсе, может быть наложен денежный штраф, соответствующий прибыли за конкретный день;
• применяется денежный штраф за причиненный ущерб, связанный с использованием торговой точки SIA «...», чтобы популяризировать продукцию конкурентов.

Имеет ли работодатель право включать такие пункты в трудовой договор?

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде: 

Правомерность включения штрафных санкций и удержаний из заработной платы в трудовой договор

Работодатель не имеет права включать в трудовой договор ни один из перечисленных вами пунктов, поскольку, согласно статье 6 закона «О труде» (далее — закон), недействительны договоры и соглашения, а также положения трудового договора и распоряжения работодателя, которые ухудшают правовое положение работника в противоречии с нормативными актами.

Запрет на штрафные санкции для работников

Закон не предусматривает никаких штрафных санкций для работников, например неустойку.

Соответственно, недействительны такие положения трудового договора, распоряжения работодателя, коллективного договора и правил трудового распорядка, в которых предусмотрены санкции для работников.

Возможные меры дисциплинарного воздействия

Если работник совершил нарушение, работодатель имеет право только:

- сделать замечание или выговор, либо

- расторгнуть трудовой договор.

Исключения: случаи, когда неустойка допустима

Однако бывают случаи, когда неустойка допустима, например: работодатель вправе не выплачивать бонусы и премии, если это конкретно предусмотрено в трудовом договоре за выполнение конкретных трудовых обязанностей, или также, например, может быть заключен трудовой договор, в который включено соглашение о соблюдении ограничений конкуренции, где обычно предусматривается, что, например, работник обязуется не использовать любую информацию, полученную в рамках трудовых отношений, установленных договором.

Обновлено: 00:00 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать