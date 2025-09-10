Начальство хочет меня оштрафовать — имеет право? Житейское

• 30 евро из зарплаты за повторное несоблюдение ношения рабочей формы во время работы;

• 30 евро из зарплаты за повторное несоблюдение прямых трудовых обязанностей (в качестве примера указывается «закрытие смены в терминале»);

• удержания из заработной платы за необоснованное непоявление на работе;

• если из-за необоснованного непоявления на работе магазин не откроется вовремя или не откроется вовсе, может быть наложен денежный штраф, соответствующий прибыли за конкретный день;

• применяется денежный штраф за причиненный ущерб, связанный с использованием торговой точки SIA «...», чтобы популяризировать продукцию конкурентов.

Имеет ли работодатель право включать такие пункты в трудовой договор?

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде:

Правомерность включения штрафных санкций и удержаний из заработной платы в трудовой договор

Работодатель не имеет права включать в трудовой договор ни один из перечисленных вами пунктов, поскольку, согласно статье 6 закона «О труде» (далее — закон), недействительны договоры и соглашения, а также положения трудового договора и распоряжения работодателя, которые ухудшают правовое положение работника в противоречии с нормативными актами.

Запрет на штрафные санкции для работников

Закон не предусматривает никаких штрафных санкций для работников, например неустойку.

Соответственно, недействительны такие положения трудового договора, распоряжения работодателя, коллективного договора и правил трудового распорядка, в которых предусмотрены санкции для работников.

Возможные меры дисциплинарного воздействия

Если работник совершил нарушение, работодатель имеет право только:

- сделать замечание или выговор, либо

- расторгнуть трудовой договор.

Исключения: случаи, когда неустойка допустима

Однако бывают случаи, когда неустойка допустима, например: работодатель вправе не выплачивать бонусы и премии, если это конкретно предусмотрено в трудовом договоре за выполнение конкретных трудовых обязанностей, или также, например, может быть заключен трудовой договор, в который включено соглашение о соблюдении ограничений конкуренции, где обычно предусматривается, что, например, работник обязуется не использовать любую информацию, полученную в рамках трудовых отношений, установленных договором.