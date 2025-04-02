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На зарплату купить карбонад в прошлом году стало сложнее: на сколько?

© LETA 2 апреля, 2025 12:21

Новости Латвии 0 комментариев

Рост покупательной способности населения - весьма растяжимое понятие, что подтверждают и данные об изменении реального благосостояния. Они не так радужны, как в экономическом пространстве нередко рассуждают. Несомненным является тот факт, что средняя зарплата в Латвии растет, что в какой-то степени подтверждают как переполненные автостоянки магазинов, так и довольно полные тележки с покупками на этих парковках. Однако реальные статистические данные о том, что и в каком объеме возможно приобрести за зарплату, весьма неутешительны и довольно однозначно свидетельствуют о том, что очень большая часть общества продолжает "затягивать пояса".

Так, в прошлом году за среднюю зарплату "на руки" можно было купить больше, но потребление некоторых продовольственных товаров "простым смертным" пришлось сократить.

Прошлый год начался с весьма резкого роста зарплат: среднемесячная нетто-оплата труда по сравнению с 2023 годом выросла на 9% до 1221 евро, согласно данным Центрального статистического управления.

Однако сам по себе фактический размер зарплат при дороговизне современной жизни весьма скромен, и это отражается в том числе в данных розничной торговли, которые сообщают, что объемы торговли продуктами питания в Латвии сокращаются.

Конечно, здесь свою роль играет и плохая демография, но параллельно с ней прослеживается и фактор снижения покупательной способности населения к довольно широкому спектру продовольственных товаров.

Как свидетельствует обобщенные данные ЦСУ о покупательной способности работающих, основанные на изменении зарплат и цен в более чем десяти группах продуктов питания, наиболее существенно о падении покупательной способности работающих сигнализирует картофель.

На среднюю нетто-зарплату один работающий в прошлом году мог купить на 13,7% меньше картофеля, чем в 2023 году.

По подсчетам статистиков, одна средняя зарплата в прошлом году составила 1257 кг картофеля. За год она сократилась ровно на два центнера.

На одну зарплату можно было купить также 874 литра молока, или точно столько же, сколько годом ранее.

Между тем, употребление карбонадов и стейков, если для покупки еды использовалась только зарплата, в прошлом году стало на "копейку" реже.

На среднюю нетто-зарплату в прошлом году можно было купить на 1 кг говядины, 2 кг свинины и 5 кг куриного мяса меньше, чем годом ранее.

(Tvnet.lv)

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