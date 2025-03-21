На Югле за выращивание галлюциногенных грибов задержали юношу

Сотрудники Управления Государственной полиции Рижского региона, Северного участка, в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержали молодого человека в Югле. Установлено, что он занимался распространением наркотических веществ и выращивал галлюциногенные грибы.

При обыске в одной из квартир были обнаружены и изъяты 600 граммов марихуаны, 15 упаковок с высушенными галлюциногенными грибами, весы, денежные средства в размере 3555 евро, а также доллары и рубли. Кроме того, были найдены восемь упаковок с выращиваемыми грибами.

Задержанный был признан подозреваемым по данному уголовному делу. Государственная полиция обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы, которое суд удовлетворил. Отмечается, что этот молодой человек ранее уже попадал в поле зрения полиции по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 253/1 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, хранение, транспортировку и сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере. В случае признания вины ему грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором сроком до трех лет.

Кроме того, уголовное дело квалифицировано по части первой статьи 256 Уголовного закона — за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Согласно этой статье, наказание может составлять до двух лет лишения свободы, краткосрочное заключение, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.