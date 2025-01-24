На вес золота: из-за острой нехватки крови ограничено проведение плановых операций

Кровь нужна всех групп. И чем скорее – тем лучше. Как признаются врачи, на кону в буквальном смысле этого слова стоят человеческие жизни.

В Риге сдать кровь можно будет даже в субботу (25 января) с 10:00 до 16:00 по адресу улица Селпилс, 9. Подробную информацию можно найти здесь: www.vadc.lv. На бульваре Бривибас 32 и улице Гиппократа 2. Готовы принять доноров и в Лиепайской больнице по предварительной записи. Телефон для связи 26557743.

Также доноров с нетерпением ждут в Латгальском филиале VADC по адресу: улица 18 ноября 41 - в Резекненской больнице и в кабинетах заготовки крови региональных больниц - в Вентспилсе, Елгаве, Валмиере и Даугавпилсе.

Врачи напоминают, что для сдачи крови донору необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение личности, содержащее персональный код, имя, фамилию и фотографию. Стать донором и спасти чью-то жизнь может стать любой здоровый человек от 18 до 65 лет. При этом он должен весить не менее 50 кг, быть здоров и неголоден. Перед самой сдачей крови нельзя курить и употреблять алкоголь. Подробно, кто способен по медпоказаниям быть донором, а кто нет, можно узнать здесь. В случае возникновения каких-то вопросов можно позвонить по телефону 80000003.

Для тех, кто отзовется на призыв, есть и небольшие бонусы. Согласно закону «О труде», добровольный донор имеет право на оплачиваемый выходной на следующий день после сдачи крови, по соглашению с работодателем его также можно предоставить в другое время. Работодатель оплачивает до пяти таких дней в календарном году.