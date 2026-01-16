Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Впервые после Второй мировой: Франция родила меньше, чем умерло

Euronews 16 января, 2026 17:46

Важно 0 комментариев

Впервые после окончания Второй мировой естественный прирост населения во Франции, то есть разница между числом рождений и числом смертей, стал отрицательным. Об этом говорится в демографическом отчёте за 2025 год, опубликованном 13 января Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee).

В прошлом году число рождений оценивалось в 645 000, умерли 651 000 человек. Естественный прирост, а надо сказать, что с 2007 года он регулярно снижается», продолжает сокращаться. В 2020 году он составлял + 66 300, в 2024 году + 17 600 теперь оценивается в - 6 000. Похожая картина наблюдается во многих европейских странах.

Пересечение этих кривых - явление довольно редкое. Помимо двух мировых войн, такое происходило лишь трижды до 2025 года : в 1907, 1911 и 1929 годах. В указанные периоды отрицательный естественный прирост фиксировался весьма кратковременно.

Первый отрицательный естественный прирост за 96 лет

Нынешняя ситуация во Франции, по словам руководителя отдела демографических и социальных исследований Insee Сильви Ле Минез, вероятно сохранится в ближайшие годы и даже десятилетия. В интервью Euronews она выделила две тенденции: «с начала 2010-х число смертей растет, и эта тенденция будет сохраняться вплоть до 2040/2050 годов», по мере ухода поколений, родившихся во время бэби-бума. 
 
В 2025 году число смертей во Франции увеличилось на 1,5 % по сравнению с предыдущим годом. Это можно объяснить тем, что поколения бэби-бума достигли возраста высокой смертности, но в расчёт нужно принимать и другие факторы. В исследовании говорится, что рост «в частности, связан с эпидемией зимнего гриппа, особенно сильной в январе, и местами с эпизодами сильной жары летом».

Следовательно, число смертей будет продолжать расти в ближайшие годы. «К концу 2040-х годов ежегодная смертность будет около 800 000», объясняет эксперт. По ее словам, это значение увеличивается «механически».

Французы всё меньше желают иметь детей

Пока число смертей растёт, кривая рождаемости идёт в противоположном направлении. С 2010 года, когда на свет появились 832 394 ребенка, число новорожденных неуклонно снижалось. «В последние годы эта тенденция ускорилась», уточняет Сильви Ле Минез, отмечая, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составил 1,56 как для мужчин, так и для женщин. « Чтобы найти столь низкий показатель, нужно вернуться к концу Первой мировой войны [...]. В 1916 году он опускался до 1,23», говорится в исследовании.

«Снижение рождаемости наблюдается во множестве стран», продолжает Сильви Ле Минез. «Есть даже государства, где падение было резким, как Япония или Корея. [...] Является ли это чем-то окончательным или со временем желание иметь детей будет расти? Трудно сказать. Поэтому мы не знаем, носит ли это явление временный характер».

Явлению уделил внимание Национальный институт демографических исследований (Ined). «Снижение намерения рожать гораздо более выражено у молодых до 30 лет: среднее желаемое число детей за 20 лет уменьшилось на 0,6 ребенка», говорится в исследовании. Там уточняется, что число тех, кто хочет иметь ноль или одного ребенка, теперь превышает число желающих иметь как минимум троих.

«Доля молодых взрослых, которые не уверены, хотят ли они иметь детей, высока», отмечает Ined, пытаясь предложить объяснения. «Помимо экономической конъюнктуры, за последнее десятилетие появились новые источники тревоги [...], хотя эта связь не обязательно присутствует в сознании участников опроса», уточняет исследование. Она называет «изменение климата, экономический кризис, ослабление демократии и, в более общем плане, перспективы для будущих поколений».

Стабильная численность населения благодаря миграции

Сильви Ле Минез также подчеркивает влияние миграции, которая теперь играет важную роль в динамике общества. В последние десятилетия, «поскольку естественный прирост долгое время был высоким, главным двигателем демографического роста был именно он», объясняет она. «Но уже несколько лет более важным двигателем роста становится миграционное сальдо. И в этом году на динамику влияет только оно, потому что естественный прирост отрицательный», уверяет эксперт.

В 2020 году миграционное сальдо, то есть число иностранцев или французов, которые переезжают во Францию как минимум на год, составляло 140 000. В 2025 году оно составило 176 000, что позволяет численности населения увеличиваться (+ 0,25 %), несмотря на отрицательный естественный прирост.

«Въезжают в основном молодые. И, разумеется, миграция является фактором роста населения, эти люди вносят вклад в экономику», подытоживает Сильви Ле Минез.

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

