«На США больше нельзя полагаться»: Левитс заявил, что у Латвии и Европы есть свои принципы

«Означает ли это изменение курса американской политики — я не могу сказать, потому что, возможно, и сама американская администрация не знает, как будет действовать через неделю, две или через месяц», — прокомментировал Левитс высказывание Трампа от понедельника, 26 мая, о президенте России Владимире Путине, заявившего, что Путин «полностью сошёл с ума». При этом бывший президент США также предупредил, что если Путин решит захватить всю Украину, это «приведёт к гибели России!»

«В любом случае, на действия США и на их заявления больше нельзя полагаться с прежней уверенностью. Поэтому Европе необходимо продолжать путь, на который она уже встала, — путь автономии. Европа должна быть самодостаточной во всех сферах — в обороне, экономике. Мы готовы сотрудничать с США там, где это возможно, но у нас есть свои собственные принципы, которые мы должны укреплять — что сейчас и происходит — и которые необходимо последовательно реализовывать», — подчеркнул Левитс в интервью телеканалу TV24.