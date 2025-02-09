На следующей неделе зима из Латвии никуда не уйдет; ожидаются морозы до -15 градусов

В данный момент на севере Европы, в том числе и в Латвии, погодные условия определяет обширный антициклон, его влияние будет ощущаться всю неделю. Следовательно, облаков в Латвии будет мало, ожидается сухая погода.

Во вторую половину недели с северо-востока придут еще более холодные воздушные массы, так что столбик термометра ни днем, ни ночью не будет подниматься выше нуля.

Хотя солнце время от времени и будут закрывать облака, в первые дни недели осадков не ожидается, однако отдельные участки дорог все равно будут скользкими. В этот период почти на всей территории страны ветер будет слабым.

Ночью воздух остынет до -6...-12 градусов, ниже -1...-5 градусов не ожидается разве что местами, в основном вблизи побережья залива. Хотя на западе и на побережье воздух днем на какой-то момент может прогреться до +1 или +2 градусов, преимущественно на всей территории страны температура воздуха будет ниже нуля.

Во вторую половину недели облака в отдельных районах принесут снег, но воздух продолжит остывать - местами в Латгалии столбик термометра приблизится к отметке -15 градусов. Днем тоже на всей территории страны ожидается мороз.