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На следующей неделе зима из Латвии никуда не уйдет; ожидаются морозы до -15 градусов

© LETA 9 февраля, 2025 17:44

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В течение следующей недели в Латвии ожидается зимняя погода, причем температура воздуха в Латгалии местами приблизится к -15 градусам, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В данный момент на севере Европы, в том числе и в Латвии, погодные условия определяет обширный антициклон, его влияние будет ощущаться всю неделю. Следовательно, облаков в Латвии будет мало, ожидается сухая погода.

Во вторую половину недели с северо-востока придут еще более холодные воздушные массы, так что столбик термометра ни днем, ни ночью не будет подниматься выше нуля.

Хотя солнце время от времени и будут закрывать облака, в первые дни недели осадков не ожидается, однако отдельные участки дорог все равно будут скользкими. В этот период почти на всей территории страны ветер будет слабым.

Ночью воздух остынет до -6...-12 градусов, ниже -1...-5 градусов не ожидается разве что местами, в основном вблизи побережья залива. Хотя на западе и на побережье воздух днем на какой-то момент может прогреться до +1 или +2 градусов, преимущественно на всей территории страны температура воздуха будет ниже нуля.

Во вторую половину недели облака в отдельных районах принесут снег, но воздух продолжит остывать - местами в Латгалии столбик термометра приблизится к отметке -15 градусов. Днем тоже на всей территории страны ожидается мороз.

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