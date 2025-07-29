На Сааремаа проходят учения ВМС Эстонии и союзников

Во вторник учения запланированы на полуострове Ундва. С шести утра до восьми вечера используются имитационные средства. В девять утра два транспортных вертолета приземлятся у деревни Сеписе, передала BNS пресс-служба Сил обороны.

В среду шум учебных боевых действий будет слышен в радиусе нескольких километров в северной части полуострова Нинасе и в районе морского порта Сааремаа. Во время учений в этом районе будут передвигаться вооруженные люди.

В целях безопасности Силы обороны просят людей передвигаться с осторожностью или, по возможности, вообще избегать этих районов.