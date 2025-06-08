Никаких технических проблем на рижских избирательных участках в субботу пока не было. По словам Звиедриса, выборы обеспечивают три системы: одна из них - это онлайн-регистр избирателей, вторая поддерживает данные о выборах. "Эти две системы задействованы, Государственное агентство цифрового развития устранило проблемы, бывшие ранее", - заявляет он.

А вот по поводу третьей системы, которая отвечает именно за подсчет голосов избирателей и начнет работу только после закрытия участков, опасения есть, признается Звиедрис. Рижская избирательная комиссия уже получила сигналы от Центризбиркома в связи с тем, что, возможно, крупным рижским участкам придется подольше подождать, пока голоса будут подсчитаны. "Значит, предполагается, что, возможно, будут проблемы", - сказал глава Рижской избирательной комиссии.

При этом он выразил признательность за то, что ищут решения для того, чтобы подсчитать голоса избирателей как можно скорее даже в случае технических проблем. Опасений, однако, это не рассеивает, сказал Звиедрис.

На предыдущих выборах в Рижскую думу пришлось подсчитывать голоса с трех избирательных участков заново - по решению суда. Первоначально несколько сотен бюллетеней были признаны недействительными, так как их положили в "неправильные" конверты. Однако впоследствии суд признал эти бюллетени действительными. "К счастью, до моих ушей на сей раз ни одна такая весть не доходила. Все участки выполнили "домашние задания" и к концу прошлой недели все проверили", - заверяет Звиедрис. Он подчеркивает, что все конверты проверяются в избирательных участках, прежде чем их выдают избирателям.