Проведенный ЛСС опрос показал, что для участия коллективов в Празднике песни и танца самоуправления в этом году израсходовали не менее 6-8 млн, хотя, как отметила советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре, некоторые расходы сложно учесть, поэтому реальная сумма может быть значительно больше.

Затраты самоуправлений на транспорт составили около 2,5 млн евро, на костюмы участников было израсходовано 1,4 млн евро, или четверть всех расходов.

Значительная сумма - около 700 000 евро - потребовалась для оплаты труда педагогов, медиков и других работников. Если рассматривать расходы отдельных самоуправлений, то больше всего потратила Рига - свыше 1 млн евро.

Далее следуют Лиепая - 300 000 евро, Огрский и Сигулдский края - около 270 000 евро каждый. Меньше всего потратил Валкский край - примерно 13 000 евро.

"Не будем недооценивать участие самоуправлений. В нашем случае, например, сама неделя Праздника песни и год подготовки, то есть весь этот процесс, обошелся примерно в 150-200 тыс. евро", - сказала Латвийскому радио председатель комитета ЛСС по образованию и культуре, председатель Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска.

Она отметила, что в условиях экономии выделять такое финансирование нелегко, однако самоуправления готовы и далее участвовать в поддержке школьных и самодеятельных художественных коллективов и в организации праздников.

(Lsm.lv)