На Лиго общественный транспорт и городские автостоянки в Риге будут бесплатными

Кроме того, для удобства передвижения на мероприятия, которые будут проходить в разных районах города, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

В связи с ночными празднованиями Лиго в Зеленом театре Межапарка, в Гризининькалнс и Дзегужкалнс, с 20:00 23 июня до примерно 5:30 утра 24 июня из центра города также будут курсировать дополнительные маршруты.

В праздничные дни — 23 и 24 июня — муниципальные платные парковки Риги, которые обслуживает Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно.

При этом на подземной парковке по адресу ул. Кришьяня Валдемара, 5А, оплата останется по действующим тарифам.

В клиентском центре Rīgas satiksme на Привокзальной площади, 2, 23 июня будет сокращённый рабочий день — с 10:00 до 18:00. Остальные клиентские центры в этот день будут закрыты.

24 июня все клиентские центры будут закрыты.