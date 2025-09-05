Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

На колёсах! Латвия в лидерах ЕС по приёму успокоительных

© Lsm.lv 5 сентября, 2025 20:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В Латвии десятки тысяч жителей ежедневно принимают рецептурные седативные и снотворные препараты, способные вызывать зависимость. Бензодиазепины предназначены для кратковременного использования в кризисных ситуациях, но на деле их пьют годами. О ситуации рассказывает lsm.lv. 

По данным Государственного агентства лекарств, в 2024 году ежедневно в стране фиксировался прием 57 452 суточных доз этих препаратов. Для сравнения: в 2020 году их было 52 048. Специалисты признают: зависимость развивается быстро, с тяжёлыми симптомами отмены.

53-летняя Инита рассказала Latvijas Radio: «Три раза в день по целой таблетке. Так началась моя жизнь с транквилизаторами». Больше четверти века она принимает лекарства, предназначенные для снятия тревоги, бессонницы и панических атак. Сегодня её лечение — «Алпразолам», более известный под торговой маркой «Xanax». «Да, до сих пор я принимаю эти таблетки. Каждый день», — призналась женщина.

Врачи подтверждают, что проблема системная. «Симптомы отмены всегда есть — тревога может вернуться ещё сильнее, чем была», — объяснила заведующая отделения психиатрической больницы «Ģintermuiža» Марта Гебеле. По её словам, на визит в поликлинике отводится всего 10–15 минут, и у врача часто нет иного выхода, кроме как выписать «таблетку спокойствия». «Проблема будто решена, но на самом деле это лишь пластырь на огромную кровоточащую рану», — добавила Гебеле.

Статистика больниц показывает масштабы. В токсикологической клинике RAKUS доля пациентов, употреблявших бензодиазепины, достигла 40 %. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 17 %. За шесть лет доля утроилась: в 2017 году она составляла 12 %, а в 2023-м — почти 39 %. Молодёжь чаще получает таблетки нелегально, пожилые — по рецептам, нередко многолетним.

Контроль работает слабо. Формально один врач может выписать лишь одну упаковку в месяц, но пациенты обходят правило, обращаясь к разным специалистам. «E-veselība не предупреждает, если у пациента уже есть рецепт», — признала представительница Латвийского дигитального центра здоровья. В результате электронная система не срабатывает как барьер.

Тем временем препараты легко доступны и на «чёрном рынке». В приложении Telegram предлагают «Xanax» по цене в десять раз выше аптечной. Но таблетки часто оказываются подделками: в них находят флуалпразолам, бромазолам и другие синтетические вещества с непредсказуемыми последствиями.

По данным клиники RAKUS, треть пациентов, поступающих с передозировкой, моложе 25 лет. Многие признаются, что покупали таблетки в интернете. «Вчера у нас был пациент, который с 16 лет пьёт алкоголь вместе с транквилизаторами. Сегодня ему 50», — рассказала врач.

Полиция подтверждает: психотропные медикаменты вышли на второе место среди всех изымаемых нелегальных веществ, сразу после марихуаны. «Человеку может показаться: это же лекарство, значит безопаснее. Нет! Зависимость вызывают все», — подчеркнул начальник отдела Главного управления криминальной полиции Эрикс Церпe.

По его словам, только за первые шесть месяцев 2024 года полиция провела 180 изъятий бензодиазепинов — в среднем по одному в день. В предыдущие годы количество конфискаций росло: 233 случая в 2020 году, 252 — в 2021-м, 285 — в 2022-м, 321 — в 2023-м. В 2024-м — 294. Изъятые препараты бывают как в оригинальной упаковке, так и расфасованные вручную или смешанные с другими веществами.

Церпe отмечает: «Есть часть препаратов, которые в других странах даже продаются легально, потому что там подход иной. Но есть и целый поток новых психотропных веществ». Европейское агентство по наркотикам уже предупредило о появлении «новых бензодиазепинов». Они распространяются через интернет как «легальные альтернативы» или подделки под известные марки вроде «Xanax» и «Valium». Их состав непредсказуем, а риск отравления особенно высок.

Специалисты называют Латвию одной из немногих стран ЕС, где бензодиазепины вышли на первое место среди психотропных веществ у стационарных пациентов. «Для отрасли это очень трагично. В последние месяцы такие „бомбы“ падают и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. В наш регион пришла действительно серьёзная проблема», — заявила эксперт Ингуна Гулбе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:00 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать