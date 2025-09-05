На колёсах! Латвия в лидерах ЕС по приёму успокоительных

По данным Государственного агентства лекарств, в 2024 году ежедневно в стране фиксировался прием 57 452 суточных доз этих препаратов. Для сравнения: в 2020 году их было 52 048. Специалисты признают: зависимость развивается быстро, с тяжёлыми симптомами отмены.

53-летняя Инита рассказала Latvijas Radio: «Три раза в день по целой таблетке. Так началась моя жизнь с транквилизаторами». Больше четверти века она принимает лекарства, предназначенные для снятия тревоги, бессонницы и панических атак. Сегодня её лечение — «Алпразолам», более известный под торговой маркой «Xanax». «Да, до сих пор я принимаю эти таблетки. Каждый день», — призналась женщина.

Врачи подтверждают, что проблема системная. «Симптомы отмены всегда есть — тревога может вернуться ещё сильнее, чем была», — объяснила заведующая отделения психиатрической больницы «Ģintermuiža» Марта Гебеле. По её словам, на визит в поликлинике отводится всего 10–15 минут, и у врача часто нет иного выхода, кроме как выписать «таблетку спокойствия». «Проблема будто решена, но на самом деле это лишь пластырь на огромную кровоточащую рану», — добавила Гебеле.

Статистика больниц показывает масштабы. В токсикологической клинике RAKUS доля пациентов, употреблявших бензодиазепины, достигла 40 %. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 17 %. За шесть лет доля утроилась: в 2017 году она составляла 12 %, а в 2023-м — почти 39 %. Молодёжь чаще получает таблетки нелегально, пожилые — по рецептам, нередко многолетним.

Контроль работает слабо. Формально один врач может выписать лишь одну упаковку в месяц, но пациенты обходят правило, обращаясь к разным специалистам. «E-veselība не предупреждает, если у пациента уже есть рецепт», — признала представительница Латвийского дигитального центра здоровья. В результате электронная система не срабатывает как барьер.

Тем временем препараты легко доступны и на «чёрном рынке». В приложении Telegram предлагают «Xanax» по цене в десять раз выше аптечной. Но таблетки часто оказываются подделками: в них находят флуалпразолам, бромазолам и другие синтетические вещества с непредсказуемыми последствиями.

По данным клиники RAKUS, треть пациентов, поступающих с передозировкой, моложе 25 лет. Многие признаются, что покупали таблетки в интернете. «Вчера у нас был пациент, который с 16 лет пьёт алкоголь вместе с транквилизаторами. Сегодня ему 50», — рассказала врач.

Полиция подтверждает: психотропные медикаменты вышли на второе место среди всех изымаемых нелегальных веществ, сразу после марихуаны. «Человеку может показаться: это же лекарство, значит безопаснее. Нет! Зависимость вызывают все», — подчеркнул начальник отдела Главного управления криминальной полиции Эрикс Церпe.

По его словам, только за первые шесть месяцев 2024 года полиция провела 180 изъятий бензодиазепинов — в среднем по одному в день. В предыдущие годы количество конфискаций росло: 233 случая в 2020 году, 252 — в 2021-м, 285 — в 2022-м, 321 — в 2023-м. В 2024-м — 294. Изъятые препараты бывают как в оригинальной упаковке, так и расфасованные вручную или смешанные с другими веществами.

Церпe отмечает: «Есть часть препаратов, которые в других странах даже продаются легально, потому что там подход иной. Но есть и целый поток новых психотропных веществ». Европейское агентство по наркотикам уже предупредило о появлении «новых бензодиазепинов». Они распространяются через интернет как «легальные альтернативы» или подделки под известные марки вроде «Xanax» и «Valium». Их состав непредсказуем, а риск отравления особенно высок.

Специалисты называют Латвию одной из немногих стран ЕС, где бензодиазепины вышли на первое место среди психотропных веществ у стационарных пациентов. «Для отрасли это очень трагично. В последние месяцы такие „бомбы“ падают и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. В наш регион пришла действительно серьёзная проблема», — заявила эксперт Ингуна Гулбе.