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На должность генпрокурора объявлен открытый конкурс

Редакция PRESS 10 января, 2025 11:59

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Совет юстиции в пятницу объявил открытый конкурс на должность генерального прокурора с подачей заявок до 31 января, сообщил совет агентству ЛЕТА.

Претендент должен быть гражданином или гражданкой Латвии не моложе 40 лет, знающим государственный язык на высшем уровне и имеющим высшее профессиональное или академическое образование, квалификацию юриста и степень магистра или доктора.

Требования также включают безупречную репутацию и профессиональный опыт работы, а именно, как минимум пятилетний опыт работы в Конституционном суде, Верховном суде, в должности судьи международного или наднационального суда, или же десятилетний опыт работы в должности судьи окружного суда, старшего прокурора, прокуратуры судебного округа или прокурора Генеральной прокуратуры, или 15-летний опыт работы в должности судьи или прокурора.

Кроме того, претендент должен соответствовать требованиям закона о государственной тайне, чтобы получить специальное разрешение на доступ к гостайне.

После получения документов по заявлению секретариат Совета юстиции проведет проверку соответствия каждого претендента предъявляемым требованиям. Бюро по защите Сатверсме, в свою очередь, даст заключение о соответствии претендента для получения специального разрешения на доступ к гостайне.

Кандидаты на должность генпрокурора будут оцениваться на основании утвержденного Советом юстиции положения о критериях оценки и порядке проведения конкурса кандидатов на должность генерального прокурора.

Кандидаты, которые соответствуют требованиям, установленным законом о прокуратуре, и которые получат положительное заключение Бюро по защите Сатверсме, будут приглашены на заседание Совета юстиции.

Совет юстиции рассмотрит кандидатуры на пост генпрокурора и выберет из их числа одного наиболее подходящего кандидата. По предложению Совета юстиции решение о назначении генерального прокурора на должность примет Сейм.

Конкурс объявлен, так как 11 июля истечет срок полномочий нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса.

В четверг Стуканс заявил Латвийскому радио в передаче "В точке пересечения", что как только будет объявлен прием заявок, он объявит свое решение о том, будет ли баллотироваться на второй срок.

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