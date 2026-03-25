На блогера в подъезде напал курьер Bolt

Молодая женщина вышла из квартиры, чтобы присоединиться к семье на прогулке. И столкнулась с человеком в маске и сумкой доставщиков Bolt. Сначала ей показалось, что это мужчина. Но позже стало понятно, что это - женщина.

Курьер задала ей какой-то вопрос, который женщина не расслышала и переспросила. В ответ она получила удар в грудь. Он был неожиданным, поэтому попал в грудную клетку. От второго удара Ребекка увернулась.

"Она разозлилась. Выпучила глаза. И ударила меня в грудь", - рассказывает Ребекка.

Впрочем, отмечая, что первый удар не был слишком сильным, а второй и вовсе вышел по касательной.

В компании Bolt отметили, что не могут отвечать за такие действия своих партнёров. Но предоставят все сведения о курьере полиции.