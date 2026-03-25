Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

На блогера в подъезде напал курьер Bolt

25 марта, 2026 15:02

Важно 0 комментариев

LETA

На блогера Ребекку Лиепиню в подъезде её дома напал курьер Bolt, об этом она сообщила на своей странице в TikTok.

Молодая женщина вышла из квартиры, чтобы присоединиться к семье на прогулке. И столкнулась с человеком в маске и сумкой доставщиков Bolt. Сначала ей показалось, что это мужчина. Но позже стало понятно, что это - женщина.

Курьер задала ей какой-то вопрос, который женщина не расслышала и переспросила. В ответ она получила удар в грудь. Он был неожиданным, поэтому попал в грудную клетку. От второго удара Ребекка увернулась.

"Она разозлилась. Выпучила глаза. И ударила меня в грудь", - рассказывает Ребекка.

Впрочем, отмечая, что первый удар не был слишком сильным, а второй и вовсе вышел по касательной.

В компании Bolt отметили, что не могут отвечать за такие действия своих партнёров. Но предоставят все сведения о курьере полиции.

@rebeka.liepina

ielikšu otro daļu un trešo vēl!

♬ original sound - Rebeka Liepiņa

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Важно

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
Важно

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления
Важно

Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

Важно 23:39

Важно 0 комментариев

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Читать
Загрузка

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Читать

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

 

 

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Читать

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Читать

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Читать

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

Читать