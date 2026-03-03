На Ближнем востоке «застряли» около 500 латвийских подданных

Подавляющее большинство людей, обратившихся за консульской помощью, в настоящее время находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Латвийская авиакомпания "airBaltic" продлила отмену рейсов в Дубай и обратно до 5 марта, а также отменила утренний рейс в Ригу 6 марта.

Рейсы в Тель-Авив и обратно отменены до следующего понедельника.

В настоящее время в консульском регистре 570 человек, отправившихся в эти страны. Министерство иностранных дел считает, что реальное число жителей Латвии в этих странах может быть еще выше, поскольку не все обращаются за помощью.

Наибольшее их число находится в ОАЭ. Люди в основном запрашивали информацию о происходящем и о вариантах эвакуации. На данный момент безопаснее всего оставаться в стране, где находится человек, и следовать местным указаниям.

"Главное - находиться в действительно безопасном месте. Выезд, учитывая, что воздушное пространство закрыто, невозможен. Хотя воздушное пространство в Саудовской Аравии и Омане открыто, учитывая нестабильную ситуацию, это всё ещё невозможно. Если говорить о наземных маршрутах, то можно было бы выехать из Объединенных Арабских Эмиратов через Оман, но сейчас никто этого не рекомендует, потому что выезд небезопасен", - говорит пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

