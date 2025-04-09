На 731 место депутатов самоуправлений претендуют 5975 кандидатов: кто они?

На выборы самоуправлений подано 340 списков кандидатов.

3671 кандидат - мужчина, 2304 - женщины. Возраст 34 претендентов на место в думах самоуправлений составляет 18 лет, еще 23 кандидата старше 80 лет.

Списки кандидатов подавались дистанционно в приложении, обеспеченном Государственным агентством цифрового развития, или же очно в избирательную комиссию конкретного самоуправления.

Списки и приложенные к ним документы, поданные дистанционно, избирательная комиссия должна была проверить в течение одного дня с момента их подачи. В свою очередь, очно поданный список кандидатов и приложенные к нему документы муниципальная избирательная комиссия проверяла в момент подачи списка кандидатов.

Теперь избирательным комиссиям самоуправлений предстоит провести жеребьевку номеров зарегистрированных списков кандидатов. Розыгрыш должен состояться на открытом заседании избирательной комиссии с участием уполномоченных представителей зарегистрированных списков кандидатов. На заседание приглашаются также представители средств массовой информации.

Как сообщалось, подача списков началась 19 марта и завершилась 8 апреля. Выборы самоуправлений пройдут в начале июня.