Эксперт по аграрной экономике Ингуна Гулбе в эфире TV24 заявила, что подобный налог ударит прежде всего по небогатым латвийцам. «Мы рискуем создать общество двух скоростей. Одни продолжат есть стейки, другие — будут думать, как сбалансировать питание без мяса. Даже стандартная подлива с фаршем станет роскошью», — подчеркнула она.

По её словам, в странах с высоким уровнем дохода популярны вегетарианство, веганство и другие модные практики. Но там люди отказываются от мяса по желанию, а не из-за цен. «У нас же вопрос не в идеологии, а в том, что люди просто хотят поесть», — сказала Гулбе.

Также остаются открытыми вопросы администрирования налога и удара по животноводству. «Это тысячи рабочих мест, налоги и доходы, чем тогда займутся эти люди?» — спросила она. Экологи и врачи подчёркивают вред чрезмерного потребления мяса, но, как отмечает эксперт, «разговор это одно, а закон — совсем другое».