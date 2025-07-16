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Мясной налог в Латвии: богатые останутся со стейками, остальным будет не по карману и подливка (2)

Редакция PRESS 16 июля, 2025 17:19

Латышские СМИ 2 комментариев

В Латвии вновь обсуждают идею введения налога на мясо. На платформе Manabalss.lv собирают подписи, часть общества инициативу поддерживает, ссылаясь на здоровье, экологию и права животных. Но специалисты бьют тревогу: последствия могут оказаться гораздо глубже.

Эксперт по аграрной экономике Ингуна Гулбе в эфире TV24 заявила, что подобный налог ударит прежде всего по небогатым латвийцам. «Мы рискуем создать общество двух скоростей. Одни продолжат есть стейки, другие — будут думать, как сбалансировать питание без мяса. Даже стандартная подлива с фаршем станет роскошью», — подчеркнула она.

По её словам, в странах с высоким уровнем дохода популярны вегетарианство, веганство и другие модные практики. Но там люди отказываются от мяса по желанию, а не из-за цен. «У нас же вопрос не в идеологии, а в том, что люди просто хотят поесть», — сказала Гулбе.

Также остаются открытыми вопросы администрирования налога и удара по животноводству. «Это тысячи рабочих мест, налоги и доходы, чем тогда займутся эти люди?» — спросила она. Экологи и врачи подчёркивают вред чрезмерного потребления мяса, но, как отмечает эксперт, «разговор это одно, а закон — совсем другое».

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Комментарии (2) 31 реакций
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