«Мы же утонем!» В ЕС считают, что Трамп хочет разорить Европу, заставив ввести новые санкции

В минувшие выходные Трамп заявил, что присоединится к ЕС в ужесточении санкций против президента России Владимира Путина, но только в том случае, если страны НАТО прекратят весь импорт нефти из России и введут пошлины в размере от 50 до 100 процентов на Китай.

Три дипломата, с которыми пообщалось издание POLITICO, сообщили, что в ходе обсуждений 19-го пакета санкций ЕС, который ожидается в пятницу, речь шла о возможном включении китайских компаний в список целей. Однако это далеко не соответствует требованиям Трампа в отношении тарифов, а китайские компании, которые уже фигурируют в списке, не удовлетворили президента США.

Трамп обсудил пакет санкций с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник вечером. В своем посте в интернете она сообщила, что новые санкции будут направлены против «криптовалют, банков и энергетики». В ее посте не упоминается Китай.

Дипломаты ЕС готовы к тому, что президент США не будет впечатлен их усилиями, и даже подозревают, что он может готовить ловушку.

Они опасаются, что требования Трампа, выдвинутые в минувшие выходные, — в частности, требование ввести тарифы, которое ЕС считает невозможным, — могут быть стратегией, направленной на то, чтобы затянуть действия против России и переложить вину на союзников по НАТО за то, что они не приняли жестких мер, необходимых для прекращения войны.

«Часть [сообщения Трампа] имеет смысл. Часть — это выдуманные причины, чтобы ничего не делать», — сказал один из чиновников ЕС, пожелавший остаться анонимным, как и другие в этой статье, чтобы высказаться на очень деликатную тему.

Эту точку зрения поддержал представитель правительства одного из европейских государств. «Трамп выдвигает условия, которые позже, зная, что они невозможны, станут предлогом для того, чтобы сказать нам, что он ничего не может сделать. Проще говоря, это игра, чтобы уйти от ответственности», — сказал этот человек.

На прошлой неделе на встрече министров финансов стран «Большой семерки» было достигнуто «полное согласие» о необходимости оказать давление на Россию и поддержать Украину, однако ЕС выступает против требований Трампа о введении тарифов на Китай, сказал чиновник из одной из стран «Большой семерки».

Несмотря на неоднократные обещания диверсифицировать поставки из Китая, на долю этой страны по-прежнему приходится около 21% импорта ЕС.

Экономическая война

Помимо потенциальной перекладывания ответственности на западных союзников, ловушка Трампа имеет и экономический аспект, по крайней мере, с точки зрения европейцев. Четвертый дипломат из ЕС сказал, что подозревает — но не может быть уверен — в коммерческих мотивах Трампа.

Тарифы до 100% на импорт из Китая приведут к взлету инфляции в Европе и подорвут экономику ЕС. Полный запрет на российские энергоносители укрепит амбиции США по расширению экспорта сжиженного природного газа.

«Президент Трамп демонстрирует готовность Вашингтона использовать уязвимости Европы для достижения своих геополитических целей», — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Анн-Софи Корбо, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, также подчеркнула конкретную цель: «Он пытается заставить Европу покупать больше американского СПГ».

«Мы не хотим настраивать против себя Китай и Индию, но стараемся сделать все возможное, чтобы справиться с давлением со стороны США», — сказал один из трех дипломатов ЕС, которые пообщались с POLITICO и были проинформированы о дискуссиях по поводу 19-го пакета санкций.

«Мы утонем»

Однако за кулисами дипломаты и чиновники ЕС твердо убеждены, что введение тарифов на Китай, а также на Индию, как предложил Трамп на прошлой неделе, является политически и экономически неприемлемым.

«Никакой торговли с Китаем и Индией? Мы утонем. Что от нас останется?» — сказал пятый европейский дипломат.

Шестой добавил: «Даже если мы уступим требованиям и пойдем на большой риск, нет гарантии, что США последуют нашему примеру».

Несмотря на неоднократные обещания диверсифицировать поставщиков, Китай по-прежнему составляет около 21% импорта ЕС. Берлин, экономика которого особенно тесно связана с Пекином, исторически призывал к осторожности из-за опасений нанесения серьезного ущерба важным секторам, таким как автомобильная промышленность.

Поэтому Брюссель стремится в большей степени использовать целевые меры экспортного контроля в отношении китайских компаний — например, тех, которые продают военные технологии России — как это было сделано в предыдущих пакетах санкций. Проблема здесь, по словам Агаты Демаре из Европейского совета по международным отношениям, заключается в том, что «как только вы вводите санкции в отношении этих компаний, они возобновляют свою деятельность под другим названием».