К записи прикреплено видео с высказыванием депутата Сейма Эдгара Таварса: «Закон о транспортной энергетике, который продвигает правительство, существенно повысит цены на топливо. По оценкам отрасли, цена топлива вырастет на 40 центов за литр. Плюс может вырасти акцизный налог или какой-то другой налог. Все это способствует инфляции и экономическому спаду. Такие законы приводят к значительному росту потребительских цен. Мы сознательно ведем страну к гибели?»

В соцсети «X» он же пишет: «Очередное безумие. Опять хотим быть образцовыми — ввести требования значительно раньше, чем того требует ЕС. Пока другие страны даже не планируют начинать, мы уже будем впереди всех. И за это, конечно, заплатит общество».