Мы обогнали Литву! Медианный доход в Латвии — 12 821 евро

Среди членов ЕС наименьший показатель зафиксирован в Болгарии — 7 811 евро, в то время как средний по Евросоюзу составляет 21 582 евро. На вершине рейтинга, помимо Люксембурга, находятся Швейцария, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Нидерланды и Бельгия — все в диапазоне от 30 до 35 тысяч евро.

«Уровень благосостояния, наблюдаемый сегодня, отражает долгосрочные структурные факторы — индустриализацию, исторические пути роста и развитие социальной системы», — пояснил доктор Стефано Филауро, доцент Римского университета Сапиенца.

Финляндия, Германия, Швеция и Франция также демонстрируют показатели выше среднего уровня по ЕС, тогда как Венгрия, Румыния и Болгария остаются внизу списка с доходами ниже 10 тысяч евро.

Латвия с медианным доходом 12 821 евро опережает Литву (12 325 евро), но уступает Эстонии (16 140 евро). Экономист МОТ Джулия Де Лаццари отмечает, что основная причина разрыва — различия в производительности труда и структуре промышленности: «Более высокая производительность позволяет поддерживать и более высокие зарплаты».