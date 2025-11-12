Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы обогнали Литву! Медианный доход в Латвии — 12 821 евро

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

Brīvības piemineklis.

Разрыв в уровне доходов между странами Европы остаётся огромным. По данным Euronews Business, медианный эквивалентный доход в 2024 году колебался от 3 075 евро в Албании до 50 799 евро в Люксембурге.

Среди членов ЕС наименьший показатель зафиксирован в Болгарии — 7 811 евро, в то время как средний по Евросоюзу составляет 21 582 евро. На вершине рейтинга, помимо Люксембурга, находятся Швейцария, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Нидерланды и Бельгия — все в диапазоне от 30 до 35 тысяч евро.

«Уровень благосостояния, наблюдаемый сегодня, отражает долгосрочные структурные факторы — индустриализацию, исторические пути роста и развитие социальной системы», — пояснил доктор Стефано Филауро, доцент Римского университета Сапиенца.
Финляндия, Германия, Швеция и Франция также демонстрируют показатели выше среднего уровня по ЕС, тогда как Венгрия, Румыния и Болгария остаются внизу списка с доходами ниже 10 тысяч евро.

Латвия с медианным доходом 12 821 евро опережает Литву (12 325 евро), но уступает Эстонии (16 140 евро). Экономист МОТ Джулия Де Лаццари отмечает, что основная причина разрыва — различия в производительности труда и структуре промышленности: «Более высокая производительность позволяет поддерживать и более высокие зарплаты».

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

