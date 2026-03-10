Раймондс живет в деревянном доме на улице Тинужу уже 20 лет. "Такого дерьма, как сейчас, никогда не было! Хотя авария на сточной трубе произошла в конце прошлого года, неприятная ситуация уже обострилась настолько, что сейчас приходится справлять нужду во дворе", - говорит он.

С наступлением настоящей зимы большая часть нечистот замерзла. В результате запах немного ослабел. В момент бедствия жители вызвали Ogres Namsaimnieku, который приехал и зафиксировал ситуацию, но никаких реальных действий не последовало. «Из прорванной канализационной трубы с второго этажа дома начал вытекать весь ее содержимое, которое теперь замерзло. В декабре, когда еще не было морозов, мы сообщили Ogres Namsaimnieku, что труба протекает. Они приехали, осмотрели и ничего не сделали», - сетуют жители.

А несколько недель назад теперь уже экс-мэр Огре Эгил Хелманис опубликовал на портале Pietiek.сom небольшой текст, в котором кратко рассказал о своих достижениях на посту мера:

"С самого начала я боролся за наши национальные ценности. Я был предпринимателем и пожертвовал городу Огре памятник латвийским стрелкам на кладбище Огре...

Мы возродили Платерское городище... Я создал в Огре школу ближнего боя, одну из лучших боевых залов в Латвии, где молодежь может бесплатно тренироваться...

Мы первыми в стране убрали памятники оккупации. Первыми мы переименовали улицы...» Ну и т.д.

Нет, о канализации ни слова. Хотя, по идее, городское хозяйство – это первое, второе и третье, чем должен заниматься мэр города. Канализация, отопление, транспорт.

Или он полагает, что его избирателей, утопающих нынче в субстанции, которая должна находится в канализации, должно, видимо, очень утешать, что в Огре первыми в стране переименовали улицы?

Кстати, этот текст Хелманиса озаглавлен "Par valsti, kurā mēs dzīvojam" - "О стране, в которой мы живем". Очень точное название, ибо Огре - как микрокосм Латвии. У нас по всей стране хватает таких мэров и депутатов, которые считают, что их избрали для того, чтобы они переименовали как можно больше улиц, а не для обеспечения работы транспорта и канализации.