Пока Хелманис переименовывал в Огре улицы, канализация тужилась-тужилась — и прорвалась (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 10:18

Авария канализации в Огре превращает повседневную жизнь жителей в кошмар, сообщает «Bez Tabu». Жителям дома на улице Тинужу в Огре общие удобства в их доме недоступны с момента прорыва канализационных труб.

Раймондс живет в деревянном доме на улице Тинужу уже 20 лет. "Такого дерьма, как сейчас, никогда не было! Хотя авария на сточной трубе произошла в конце прошлого года, неприятная ситуация уже обострилась настолько, что сейчас приходится справлять нужду во дворе", - говорит он. 

С наступлением настоящей зимы большая часть нечистот замерзла. В результате запах немного ослабел. В момент бедствия жители вызвали Ogres Namsaimnieku, который приехал и зафиксировал ситуацию, но никаких реальных действий не последовало. «Из прорванной канализационной трубы с второго этажа дома начал вытекать весь ее содержимое, которое теперь замерзло. В декабре, когда еще не было морозов, мы сообщили Ogres Namsaimnieku, что труба протекает. Они приехали, осмотрели и ничего не сделали», - сетуют жители.

А несколько недель назад теперь уже экс-мэр Огре Эгил Хелманис опубликовал на портале Pietiek.сom небольшой текст, в котором кратко рассказал о своих достижениях на посту мера: 

"С самого начала я боролся за наши национальные ценности. Я был предпринимателем и пожертвовал городу Огре памятник латвийским стрелкам на кладбище Огре...

Мы возродили Платерское городище... Я создал в Огре школу ближнего боя, одну из лучших боевых залов в Латвии, где молодежь может бесплатно тренироваться...

Мы первыми в стране убрали памятники оккупации. Первыми мы переименовали улицы...» Ну и т.д.

Нет, о канализации ни слова. Хотя, по идее, городское хозяйство – это первое, второе и третье, чем должен заниматься мэр города. Канализация, отопление, транспорт. 

Или он полагает, что его избирателей, утопающих нынче в субстанции, которая должна находится в канализации, должно, видимо, очень утешать, что в Огре первыми в стране переименовали улицы?

Кстати, этот текст Хелманиса озаглавлен "Par valsti, kurā mēs dzīvojam" - "О стране, в которой мы живем". Очень точное название, ибо Огре - как микрокосм Латвии. У нас по всей стране хватает таких мэров и депутатов, которые считают, что их избрали для того, чтобы они переименовали как можно больше улиц, а не для обеспечения работы транспорта и канализации.  

 

Комментарии (1)
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

