Просто нет детей: регионы закрывают школы и детсады

Финансирование для тех школ, которые критериям соответствовать не будут, придется искать в бюджетах самоуправлений.

В настоящее время это не придется делать лишь десяти самоуправлениям, тогда как остальным предстоит решить, что далее предпринять со своей сетью школ.

Новый порядок по-прежнему вызывает множество возражений и у самоуправлений, и у госучреждений и профессиональных организаций. Предыдущий опыт показывает, что самоуправления иногда уступают давлению общества и откладывают на год-два реорганизацию школ, однако остановить спад демографической кривой не могут, и в итоге они все равно вынуждены менять статус школы или вовсе ее закрывать.

Особенно это касается средних школ, для которых новые нормы не предусматривают отступлений от критериев численности учащихся: в крупных городах и административных центрах в 10-12-х классах должно быть 120 учеников, как и на этапах 1-3-х, 4-6-х и 7-9-х классов, а в остальных регионах - не менее 60 учеников на этапе средней школы и 30 - на остальных.

Лишь для 30 школ предусмотрены сниженные требования.

Часть самоуправлений не откладывали болезненные решения и шаг за шагом реорганизовывали свою сеть школ, а некоторые действовали радикально, например, Алуксненский край, который оставил в сельской местности две основные школы, а в городе - одну среднюю школу (государственную гимназию).

Хотя жители громко протестовали, самоуправление своего решения не изменило.

В свою очередь в Екабпилсском крае долго тянули с решением, объясняя это тем, что "не стоит бежать впереди поезда". Тем не менее в этом году самоуправление было вынуждено провести масштабные сокращения, которые затронут и средние школы, и основные школы, и их филиалы, и дошкольные учреждения.

Жители протестуют и собирают подписи на сайте Manabalss.lv, однако, скорее всего, им придется смириться с этим болезненным решением.

Латвийскому союзу самоуправлений и Латвийскому профсоюзу работников образования и науки также не удалось добиться количественных послаблений, например, в отношении средних школ административных центров, чтобы снизить требования к числу учащихся со 120 до 90.

Такой количественный показатель с учетом демографических тенденций и сокращения числа детей в регионах может оказаться непосильным для Ливаны, Айзкраукле, Балви и ряда других краевых центров.

(Diena)