Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просто нет детей: регионы закрывают школы и детсады

© LETA 10 марта, 2026 10:37

Модель "Программа в школе" меняет способ, как государство выделяет финансирование на оплату труда педагогов. В полном объеме оно будет предоставляться школам, которые соответствуют разработанным Министерством образования и науки (МОН) критериям.

Финансирование для тех школ, которые критериям соответствовать не будут, придется искать в бюджетах самоуправлений.

В настоящее время это не придется делать лишь десяти самоуправлениям, тогда как остальным предстоит решить, что далее предпринять со своей сетью школ.

Новый порядок по-прежнему вызывает множество возражений и у самоуправлений, и у госучреждений и профессиональных организаций. Предыдущий опыт показывает, что самоуправления иногда уступают давлению общества и откладывают на год-два реорганизацию школ, однако остановить спад демографической кривой не могут, и в итоге они все равно вынуждены менять статус школы или вовсе ее закрывать.

Особенно это касается средних школ, для которых новые нормы не предусматривают отступлений от критериев численности учащихся: в крупных городах и административных центрах в 10-12-х классах должно быть 120 учеников, как и на этапах 1-3-х, 4-6-х и 7-9-х классов, а в остальных регионах - не менее 60 учеников на этапе средней школы и 30 - на остальных.

Лишь для 30 школ предусмотрены сниженные требования.

Часть самоуправлений не откладывали болезненные решения и шаг за шагом реорганизовывали свою сеть школ, а некоторые действовали радикально, например, Алуксненский край, который оставил в сельской местности две основные школы, а в городе - одну среднюю школу (государственную гимназию).

Хотя жители громко протестовали, самоуправление своего решения не изменило.

В свою очередь в Екабпилсском крае долго тянули с решением, объясняя это тем, что "не стоит бежать впереди поезда". Тем не менее в этом году самоуправление было вынуждено провести масштабные сокращения, которые затронут и средние школы, и основные школы, и их филиалы, и дошкольные учреждения.

Жители протестуют и собирают подписи на сайте Manabalss.lv, однако, скорее всего, им придется смириться с этим болезненным решением.

Латвийскому союзу самоуправлений и Латвийскому профсоюзу работников образования и науки также не удалось добиться количественных послаблений, например, в отношении средних школ административных центров, чтобы снизить требования к числу учащихся со 120 до 90.

Такой количественный показатель с учетом демографических тенденций и сокращения числа детей в регионах может оказаться непосильным для Ливаны, Айзкраукле, Балви и ряда других краевых центров.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

