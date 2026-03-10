Это бедность! 37% жителей Латвии боятся не оплатить коммунальные счета

Согласно результатам исследования, 37% респондентов допускают, что могут задерживать оплату коммунальных услуг, оплатить только часть счетов или в отдельных случаях вовсе не справиться с платежами. Часть жителей также призналась, что пока не может оценить, смогут ли они справляться с коммунальными расходами в ближайшее время.

Чаще всего тревогу по поводу коммунальных платежей выражают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, а также жители 40–49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения высказывают жители Риги и Видземе.

«Сравнения показывают, что в 2024 году данные опроса “Elenger” показывали: опасения по поводу оплаты зимних коммунальных счетов выражали 38% жителей. Это подтверждает, что за два года существенных изменений в платёжеспособности населения не произошло», - заявил исполнительный директор и председатель правления SIA «Elenger» Давис Скулте.

По его словам, холодная зима привела к росту потребления газа. В январе и феврале из-за сильных морозов потребление достигло максимума за последние пять лет. При этом цена на природный газ в январе 2026 года оказалась примерно на 38% ниже, чем в январе прошлого года.

Скулте отметил, что на рынок газа продолжают влиять погодные условия, геополитическая ситуация и глобальный спрос. Сейчас дополнительное давление на биржевые цены оказывают события на Ближнем Востоке.

«Жителям важно внимательно оценивать свои привычки потребления и уровень допустимого риска при выборе договора на поставку газа - между фиксированной и переменной ценой», - подчеркнул Давис Скулте.

Несмотря на рост спроса и сложные условия поставок зимой, перебоев с поставками газа в Европе не наблюдается. Компания «Elenger» заверяет, что доступность природного газа в Латвии не находится под угрозой.

«Elenger» является крупнейшим поставщиком природного газа в странах Балтии и Финляндии, занимая около 23% регионального рынка. Газ поставляется из Норвегии и США, а также через терминалы в Клайпеде и Инкоо и Инчукалнское подземное хранилище газа.

Опрос был проведён компанией «Norstat Latvija» в январе 2026 года и сентябре 2024 года. В каждом исследовании приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.