Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Это бедность! 37% жителей Латвии боятся не оплатить коммунальные счета

Редакция PRESS 10 марта, 2026 11:45

Важно 0 комментариев

Каждый третий житель Латвии признаёт, что беспокоится о возможности оплачивать ежемесячные коммунальные счета. Об этом свидетельствуют данные опроса энергетической компании «Elenger», проведённого в странах Балтии и Финляндии.

Согласно результатам исследования, 37% респондентов допускают, что могут задерживать оплату коммунальных услуг, оплатить только часть счетов или в отдельных случаях вовсе не справиться с платежами. Часть жителей также призналась, что пока не может оценить, смогут ли они справляться с коммунальными расходами в ближайшее время.

Чаще всего тревогу по поводу коммунальных платежей выражают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, а также жители 40–49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения высказывают жители Риги и Видземе.

«Сравнения показывают, что в 2024 году данные опроса “Elenger” показывали: опасения по поводу оплаты зимних коммунальных счетов выражали 38% жителей. Это подтверждает, что за два года существенных изменений в платёжеспособности населения не произошло», - заявил исполнительный директор и председатель правления SIA «Elenger» Давис Скулте.
По его словам, холодная зима привела к росту потребления газа. В январе и феврале из-за сильных морозов потребление достигло максимума за последние пять лет. При этом цена на природный газ в январе 2026 года оказалась примерно на 38% ниже, чем в январе прошлого года.

Скулте отметил, что на рынок газа продолжают влиять погодные условия, геополитическая ситуация и глобальный спрос. Сейчас дополнительное давление на биржевые цены оказывают события на Ближнем Востоке.

«Жителям важно внимательно оценивать свои привычки потребления и уровень допустимого риска при выборе договора на поставку газа - между фиксированной и переменной ценой», - подчеркнул Давис Скулте.
Несмотря на рост спроса и сложные условия поставок зимой, перебоев с поставками газа в Европе не наблюдается. Компания «Elenger» заверяет, что доступность природного газа в Латвии не находится под угрозой.

«Elenger» является крупнейшим поставщиком природного газа в странах Балтии и Финляндии, занимая около 23% регионального рынка. Газ поставляется из Норвегии и США, а также через терминалы в Клайпеде и Инкоо и Инчукалнское подземное хранилище газа.

Опрос был проведён компанией «Norstat Latvija» в январе 2026 года и сентябре 2024 года. В каждом исследовании приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.

Комментарии (0)
Главные новости

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать