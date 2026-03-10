При этом министр подчеркнул, что рост цен на топливо происходит несоразмерно быстро.

«Ночью на глобальном рынке произошло снижение цен на топливо — очень хотелось бы, чтобы это отразилось и в розничных ценах на топливо. Сегодня утром еще ничего не изменилось, но как минимум на 10 центов цены на топливо сегодня должны снизиться», — сказал министр.

Одновременно Валайнис подчеркнул, что «торговцы топливом должны будут объяснить каждый цент роста, в противном случае это просто жадность».

«Торговцам топливом также нужно понимать, что вся их деятельность оценивается со стороны надзорных органов», — сказал Валайнис.

Если рост цен на топливо будет носить длительный характер, рассматривается возможность снизить акцизный налог, чтобы уменьшить влияние на народное хозяйство, сказал Валайнис.

Если рост цен продолжится более двух недель, появляется риск, что это может создать давление на инфляцию и сформировать так называемую спираль роста цен, отметил министр.

«Нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить это давление, и быть готовыми достаточно быстро вводить такие решения», — заявил Валайнис.

Министр экономики подчеркнул, что до сих пор он встречался с надзорными органами отрасли, а встреча с представителями топливной отрасли запланирована на этой неделе.