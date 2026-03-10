Минимум на 10 центов сегодня должно подешеветь топливо в Латвии: министр (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 10:49

Важно

Дефицита топлива в Латвии нет — цепочки поставок работают очень хорошо и достаточно диверсифицированы. Очевидно, что никакие перебои на рынке топлива сейчас нам не угрожают, заявил министр экономики Виктор Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma, сообщает rus.lsm.lv.

При этом министр подчеркнул, что рост цен на топливо происходит несоразмерно быстро.

«Ночью на глобальном рынке произошло снижение цен на топливо — очень хотелось бы, чтобы это отразилось и в розничных ценах на топливо. Сегодня утром еще ничего не изменилось, но как минимум на 10 центов цены на топливо сегодня должны снизиться», — сказал министр.

Одновременно Валайнис подчеркнул, что «торговцы топливом должны будут объяснить каждый цент роста, в противном случае это просто жадность».

«Торговцам топливом также нужно понимать, что вся их деятельность оценивается со стороны надзорных органов», — сказал Валайнис.

Если рост цен на топливо будет носить длительный характер, рассматривается возможность снизить акцизный налог, чтобы уменьшить влияние на народное хозяйство, сказал Валайнис.

Если рост цен продолжится более двух недель, появляется риск, что это может создать давление на инфляцию и сформировать так называемую спираль роста цен, отметил министр.

«Нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить это давление, и быть готовыми достаточно быстро вводить такие решения», — заявил Валайнис.

Министр экономики подчеркнул, что до сих пор он встречался с надзорными органами отрасли, а встреча с представителями топливной отрасли запланирована на этой неделе.

Комментарии (1)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

