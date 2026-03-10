Ледокол «Варма» продолжает работу в Рижском заливе: ледовые заносы!

Администрация порта сообщила, что ледовое судоходство в Рижском порту в настоящее время не прерывается, и судно «Варма» обслуживает суда в соответствии с указаниями капитана порта.

Администрация отметила, что ледовые заносы по-прежнему остаются самой большой проблемой и вызовом на судоходных путях. В то же время, несмотря на то, что весна и оттепель достигли побережья, в заливе все еще остается лед, который перемещается с ветром, образуя заносы. Поэтому судоходные пути оперативно корректируются в соответствии с текущей ситуацией в заливе.

В порту также отметили, что в настоящее время невозможно предсказать окончание ледовой навигации, поскольку это зависит от погодных условий и направления ветра.

Ледокол «Варма» продолжит свою работу на этой неделе.

Как сообщалось, что 4 февраля этого года по приказу капитана Рижского порта ледокол «Варма» покинул причал и отправился на работу в Рижский залив.

В последний раз ледокольная миссия «Вармы» проводилась зимой 2018 года.

В 2025 году Рижский свободный порт обработал 16,749 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем в 2024 году. Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему обработанных грузов.