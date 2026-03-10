Цены на нефть резко упали после заявления Трампа о скором окончании войны (1)

© Deutsche Welle 10 марта, 2026 09:35

Важно 1 комментариев

Жители Тегерана наблюдают за взрывами в городе.

Хотя первоначально Дональд Трамп рассчитывал вести войну в Иране около месяца, теперь он заявил, что военная операция "практически закончена". Это заявление обрушило цены на нефть.

Война в Иране, по словам президента США Дональда Трампа, может быть завершена быстрее, чем ранее планировалось. "Я думаю, что война практически закончилась. У них нет флота, нет связи, у них нет ВВС", - заявил глава Белого дома в понедельник, 9 марта, в телефонном интервью телеканалу CBS News. При этом он отметил, что США и Израиль еще "не победили достаточно".

Позднее, выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп отрицательно ответил на вопрос одного журналиста, будет ли завершена война в Иране на текущей неделе. Отметив лишь, что это произойдет "очень скоро", американский лидер не назвал конкретную дату. По его словам, большая опасность в войне миновала три дня назад.

Трамп подчеркнул в интервью CBS, что ракеты Ирана почти полностью уничтожены, а дроны и заводы по их производству выведены из строя: "Если посмотреть на ситуацию, то у них ничего не осталось. С военной точки зрения у них ничего не осталось".

Трамп: Ормузский пролив открыт

Президент США утверждает, что важный для судоходства Ормузский пролив, о полном контроле над которым несколько дней назад заявлял Тегеран, в настоящее время открыт и судоходство по нему осуществляется. Однако Трамп добавил, что думает над тем, чтобы США "поставили под свой контроль" этот пролив.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) потребовал от арабских и европейских стран, которые хотят получить от Тегерана право на свободный проход судов по Ормузскому проливу, выслать послов Израиля и США.

Дональд Трамп заявил, что "разочарован" назначением на пост нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которого он назвал "дополнительной порцией прежних проблем". Ранее американский президент заявлял, что новый иранский лидер должен получить одобрение Вашингтона, а в противном случае "он долго не продержится".

Цены на нефть обрушились

После публикации высказываний Трампа о близком завершении войны в Иране цены нефть, резко подскочившие в последние дни, обрушились. Цена на нефть марки Brent упала вечером 9 марта до 89,20 доллара за баррель, в то время как сутками ранее она временно пробила отметку в 120 долларов.

Ради дальнейшего снижения цен на нефть Трамп, согласно его заявлению журналистам во Флориде, намерен хотя бы на время отменить некоторые связанные с нефтью санкции, "пока ситуация не нормализуется".

В отношении каких стран будет направлен этот шаг, он не сказал. Тремя днями ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность смягчить санкции против российской нефти, уже находящейся на борту танкеров. В тот же день США освободили индийские НПЗ на 30 дней от запрета на покупку российской нефти, уже погруженной на танкеры, чтобы "нефть могла продолжать поступать на мировой рынок".

Незадолго до пресс-конференции во флоридском Дорале Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным и заявил журналистам, что это был "позитивный разговор".

Вскоре после начала войны в Иране, которую США и Израиль ведут с 28 февраля, Дональд Трамп высказывал мнение, что военная операция "Эпическая ярость" продлится четыре-пять недель.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

