Война в Иране, по словам президента США Дональда Трампа, может быть завершена быстрее, чем ранее планировалось. "Я думаю, что война практически закончилась. У них нет флота, нет связи, у них нет ВВС", - заявил глава Белого дома в понедельник, 9 марта, в телефонном интервью телеканалу CBS News. При этом он отметил, что США и Израиль еще "не победили достаточно".

Позднее, выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп отрицательно ответил на вопрос одного журналиста, будет ли завершена война в Иране на текущей неделе. Отметив лишь, что это произойдет "очень скоро", американский лидер не назвал конкретную дату. По его словам, большая опасность в войне миновала три дня назад.

Трамп подчеркнул в интервью CBS, что ракеты Ирана почти полностью уничтожены, а дроны и заводы по их производству выведены из строя: "Если посмотреть на ситуацию, то у них ничего не осталось. С военной точки зрения у них ничего не осталось".

Трамп: Ормузский пролив открыт

Президент США утверждает, что важный для судоходства Ормузский пролив, о полном контроле над которым несколько дней назад заявлял Тегеран, в настоящее время открыт и судоходство по нему осуществляется. Однако Трамп добавил, что думает над тем, чтобы США "поставили под свой контроль" этот пролив.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) потребовал от арабских и европейских стран, которые хотят получить от Тегерана право на свободный проход судов по Ормузскому проливу, выслать послов Израиля и США.

Дональд Трамп заявил, что "разочарован" назначением на пост нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которого он назвал "дополнительной порцией прежних проблем". Ранее американский президент заявлял, что новый иранский лидер должен получить одобрение Вашингтона, а в противном случае "он долго не продержится".

Цены на нефть обрушились

После публикации высказываний Трампа о близком завершении войны в Иране цены нефть, резко подскочившие в последние дни, обрушились. Цена на нефть марки Brent упала вечером 9 марта до 89,20 доллара за баррель, в то время как сутками ранее она временно пробила отметку в 120 долларов.

Ради дальнейшего снижения цен на нефть Трамп, согласно его заявлению журналистам во Флориде, намерен хотя бы на время отменить некоторые связанные с нефтью санкции, "пока ситуация не нормализуется".

В отношении каких стран будет направлен этот шаг, он не сказал. Тремя днями ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность смягчить санкции против российской нефти, уже находящейся на борту танкеров. В тот же день США освободили индийские НПЗ на 30 дней от запрета на покупку российской нефти, уже погруженной на танкеры, чтобы "нефть могла продолжать поступать на мировой рынок".

Незадолго до пресс-конференции во флоридском Дорале Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным и заявил журналистам, что это был "позитивный разговор".

Вскоре после начала войны в Иране, которую США и Израиль ведут с 28 февраля, Дональд Трамп высказывал мнение, что военная операция "Эпическая ярость" продлится четыре-пять недель.