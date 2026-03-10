В Риге задержан грабитель из Telegram. Он угрожал ножом и пистолетом

По данным полиции, юноша действовал через мессенджер Telegram. Он представлялся покупателем, договаривался о встрече с продавцами и затем, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, или ножом, забирал их имущество. Самому младшему потерпевшему всего 14 лет.

Первый случай произошёл 28 февраля в Пурвциемсе. Несовершеннолетний разместил в Telegram объявление о продаже своей одежды. Во время встречи предполагаемый покупатель сначала осмотрел вещи, а затем достал предмет, похожий на пистолет, и похитил их.

После нападения подросток сообщил о случившемся своему отцу, который живёт неподалёку. Мужчина выследил подозреваемого и встретил его в одном из продуктовых магазинов района. Между ними произошла драка.

«Во время физической стычки у грабителя выпал предмет, похожий на оружие, после чего он с похищенными вещами убежал с места происшествия».

На следующий день полиция получила сообщение о похожем ограблении в центре Риги. Четырнадцатилетний подросток разместил объявление о продаже игровой консоли PlayStation. На встрече потенциальный покупатель пригрозил ножом и забрал консоль.

Оперативники Рижского регионального управления Государственной полиции установили, что оба преступления совершил один и тот же человек. 4 марта подозреваемого задержали. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Полицейские нашли похищенную консоль, которую злоумышленник успел заложить в ломбарде. После завершения процессуальных действий её вернут владельцу.

По факту произошедшего начаты два уголовных процесса по первой части статьи 176 Уголовного закона о разбое. За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, либо кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с возможной конфискацией имущества.