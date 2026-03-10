Улицы Дубая заполнены животными: богачи бросают своих питомцев

Ветеринары сообщают о растущем числе запросов на эвтаназию домашних животных, поскольку тысячи людей, оказавшихся в ловушке в этом регионе, спешат вернуться домой.

Группа по пристройству собак K9 Friends Dubai сообщила, что была перегружена количеством владельцев собак, желающих пристроить своих питомцев, и количеством телефонных звонков по поводу брошенных щенков.

Организации по защите животных изо всех сил пытаются найти приюты, но в интернете появились сотни объявлений о брошенных животных. А некоторым ветеринарам даже приходится усыплять здоровых питомцев, потому что их владельцы не хотят оплачивать расходы на перевозку или оформление документов.

Клэр Хопкинс, жительница Дубая , которая работает волонтером в нескольких организациях и приютах для животных, сказала, что они испытывают серьезные финансовые трудности, потому что сбор средств в Дубае строго регулируется. «Некоторые люди хотят вернуть своих приемных питомцев, и начинают бросать собак».

«В настоящее время авиакомпании не перевозят животных, поскольку количество рейсов очень ограничено. Если вы хотите сделать прививку от бешенства, вам нужно отложить поездку еще на три недели», — говорит Хопкинс.

«К сожалению, ветеринары задавали вопросы об эвтаназии, это отвратительно. Большинство ветеринаров отдали бы животных в приюты, но у нас и так уже все места заняты».

Ансо Стандер из Южной Африки, которая руководит приютом для животных Six Hounds в Аль-Айне, рассказала, что получила бесчисленное количество просьб о приеме брошенных кошек и собак. «За один день я получила 27 сообщений», — сказала она.

«Люди уезжают из страны и ненавязчиво говорят нам, что если мы не сможем их принять, животных бросят».

Она также сообщила, что в пустыне между ОАЭ и Оманом были застрелены две собаки .

Она добавила: «В такие времена животные страдают молча. Некоторые могут остаться в этом хаосе. Но мы не можем справиться в одиночку, нам нужны спонсоры для строительства уличных домиков для кошек и собачьих будок, а также для оплаты персонала, корма и ветеринарных услуг».

«Это эгоистично и бессердечно, и нет абсолютно никаких причин для паники», — сказал Стэндер.

Only in Dubai smart feeding stations for stray and abandoned animals. Ehsan Station allows you to recycle plastic to feed cats, a 2 in 1 initiative to help save the planet and its inhabitants.



You never know, feeding a cat in need may grant you heaven! pic.twitter.com/G2X4iK9Yre — AlAudhli العوذلي (@alaudhli) March 9, 2026