Улицы Дубая заполнены животными: богачи бросают своих питомцев

Редакция PRESS 10 марта, 2026 11:07

Важно 0 комментариев

Состоятельные люди и другие экспаты, стремящиеся вести активный образ жизни за границей, спешат покинуть Дубай, оставляя своих питомцев на улицах и в приютах для животных, пишет nra.lv со ссылкой на Daily Mail.

Ветеринары сообщают о растущем числе запросов на эвтаназию домашних животных, поскольку тысячи людей, оказавшихся в ловушке в этом регионе, спешат вернуться домой.

Группа по пристройству собак K9 Friends Dubai сообщила, что была перегружена количеством владельцев собак, желающих пристроить своих питомцев, и количеством телефонных звонков по поводу брошенных щенков.

Организации по защите животных изо всех сил пытаются найти приюты, но в интернете появились сотни объявлений о брошенных животных. А некоторым ветеринарам даже приходится усыплять здоровых питомцев, потому что их владельцы не хотят оплачивать расходы на перевозку или оформление документов.

Клэр Хопкинс, жительница Дубая , которая работает волонтером в нескольких организациях и приютах для животных, сказала, что они испытывают серьезные финансовые трудности, потому что сбор средств в Дубае строго регулируется. «Некоторые люди хотят вернуть своих приемных питомцев, и начинают бросать собак».

«В настоящее время авиакомпании не перевозят животных, поскольку количество рейсов очень ограничено. Если вы хотите сделать прививку от бешенства, вам нужно отложить поездку еще на три недели», — говорит Хопкинс.

«К сожалению, ветеринары задавали вопросы об эвтаназии, это отвратительно. Большинство ветеринаров отдали бы животных в приюты, но у нас и так уже все места заняты».

Ансо Стандер из Южной Африки, которая руководит приютом для животных Six Hounds в Аль-Айне, рассказала, что получила бесчисленное количество просьб о приеме брошенных кошек и собак. «За один день я получила 27 сообщений», — сказала она.

«Люди уезжают из страны и ненавязчиво говорят нам, что если мы не сможем их принять, животных бросят».

Она также сообщила, что в пустыне между ОАЭ и Оманом были застрелены две собаки .

Она добавила: «В такие времена животные страдают молча. Некоторые могут остаться в этом хаосе. Но мы не можем справиться в одиночку, нам нужны спонсоры для строительства уличных домиков для кошек и собачьих будок, а также для оплаты персонала, корма и ветеринарных услуг».

«Это эгоистично и бессердечно, и нет абсолютно никаких причин для паники», — сказал Стэндер.

 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

