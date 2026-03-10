Мир глазами мыши: учёные сняли «кино» прямо из её мозга

Редакция PRESS 10 марта, 2026 11:19

Животные 0 комментариев

Учёные сделали необычный эксперимент: они попытались восстановить изображения прямо из мозга мыши — и в итоге получили короткие «фильмы» того, что она видела.

Кадры получились размытыми и пиксельными, но всё-таки позволяют понять, как мозг животного обрабатывает окружающий мир. В роликах можно различить людей, занимающихся спортом — например гимнастикой, борьбой и верховой ездой.

Эксперимент провели исследователи из Лондонского университета. Результаты работы опубликованы в научном журнале eLife.

Во время эксперимента мышам показывали короткие десятисекундные видео. Одновременно учёные с помощью инфракрасного лазера фиксировали активность нейронов в зрительной коре мозга — именно там сигналы от глаз превращаются в изображение.

Затем в дело вступил искусственный интеллект. Алгоритм постепенно изменял пустое видео, пока активность нейронов, которую он предсказывал, не совпала с той, что наблюдали у мышей. Так удалось восстановить примерную картину того, что видело животное.

Пока такие «фильмы» выглядят довольно грубо — мыши вообще видят хуже людей. Но исследователи считают, что со временем изображение можно сделать примерно в семь раз чётче.

Учёные надеются, что технология поможет лучше понять, как животные воспринимают мир. Например, видят ли они сны, попадают ли в те же зрительные иллюзии, что и люди, и даже могут ли испытывать галлюцинации.

Правда, когда речь заходит о людях, сами исследователи становятся осторожнее. Если когда-нибудь станет возможно восстанавливать не только то, что человек видит, но и то, о чём он думает, это может поднять серьёзные вопросы о приватности мыслей.

Но пока наука только делает первые шаги — и пытается заглянуть в мир глазами… обычной лабораторной мыши.
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

