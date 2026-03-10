Мир глазами мыши: учёные сняли «кино» прямо из её мозга

Кадры получились размытыми и пиксельными, но всё-таки позволяют понять, как мозг животного обрабатывает окружающий мир. В роликах можно различить людей, занимающихся спортом — например гимнастикой, борьбой и верховой ездой.

Эксперимент провели исследователи из Лондонского университета. Результаты работы опубликованы в научном журнале eLife.

Во время эксперимента мышам показывали короткие десятисекундные видео. Одновременно учёные с помощью инфракрасного лазера фиксировали активность нейронов в зрительной коре мозга — именно там сигналы от глаз превращаются в изображение.

Затем в дело вступил искусственный интеллект. Алгоритм постепенно изменял пустое видео, пока активность нейронов, которую он предсказывал, не совпала с той, что наблюдали у мышей. Так удалось восстановить примерную картину того, что видело животное.

Пока такие «фильмы» выглядят довольно грубо — мыши вообще видят хуже людей. Но исследователи считают, что со временем изображение можно сделать примерно в семь раз чётче.

Учёные надеются, что технология поможет лучше понять, как животные воспринимают мир. Например, видят ли они сны, попадают ли в те же зрительные иллюзии, что и люди, и даже могут ли испытывать галлюцинации.

Правда, когда речь заходит о людях, сами исследователи становятся осторожнее. Если когда-нибудь станет возможно восстанавливать не только то, что человек видит, но и то, о чём он думает, это может поднять серьёзные вопросы о приватности мыслей.

Но пока наука только делает первые шаги — и пытается заглянуть в мир глазами… обычной лабораторной мыши.

