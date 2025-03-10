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«Это были узбеки или чеченцы». Сирийцы рассказывают о шокирующих сценах убийств алавитов

© BBC 10 марта, 2025 13:15

Мир 0 комментариев

Это перевод материала корреспондента Би-би-си на Ближнем Востоке Лины Синджаб, опубликованного на сайте BBC News

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа призвал к единству после того, как в воскресенье в районах, где проживает лояльное свергнутому президенту Башару Асаду алавитское меньшинство, продолжились убийства.

Как сообщается, сотни людей покинули свои дома в провинциях Латакия и Тартус на берегу Средиземного моря, где проживает алавитская община. Местные жители описывают сцены грабежей и массовых убийств, в том числе детей.

Жители Хай аль-Кусура, преимущественно алавитского района прибрежного города Баниас, рассказывают, что улицы заполнены телами погибших. По словам очевидцев, там были убиты мужчины разных возрастов.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей страны — мусульмане-сунниты. Свергнутый президент Башар Асад также принадлежит к религиозному течению алавитов.

В пятницу местные жители были настолько напуганы, что даже не выглядывали из окон. Интернет работал с перебоями, но когда связь возвращалась, люди узнавали о гибели соседей из сообщений в фейсбуке.

Один из жителей, Айман Фарес, рассказал Би-би-си, что его спасло недавнее тюремное заключение. В августе 2023 года он опубликовал в фейсбуке видео, в котором критиковал Асада за коррупцию. Вскоре он был арестован и освобожден лишь после падения режима в декабре прошлого года.

Бойцы, совершавшие нападения на улицах Хай аль-Кусура, узнали его, поэтому он избежал смерти, но не грабежа. Они забрали его машины и продолжили налеты на другие дома.

«Это были незнакомцы, я не могу определить их личность или язык, но, похоже, они были узбеками или чеченцами», — сказал мне по телефону Фарес.

«С ними также было несколько сирийцев, но не из официальных органов безопасности. Среди тех, кто совершал убийства, были и гражданские лица», — добавил он.

По словам мужчины, он видел семьи, убитые в собственных домах, а также окровавленных женщин и детей. Некоторые семьи пытались спрятаться на крышах домов, но не смогли спастись. «Это ужасно», — сказал Фарес.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил об убийстве более чем 740 мирных жителей в Латакии, Джабле и Баниасе. Также в столкновениях, по некоторым данным, погибли 300 сотрудников сил безопасности и представителей свергнутого режима.

Би-би-си не удалось получить независимое подтверждение о числе погибших.

По словам Фареса, ситуация стабилизировалась, когда сирийская армия и силы безопасности прибыли в Баниас — они вытеснили другие группировки из города и предоставили семьям коридоры для доступа в безопасные районы.

Али, еще один житель Баниаса, который попросил нас не называть его полного имени, подтвердил слова Фареса. Мужчина, а также его жена и 14-летняя дочь, покинули свой дом с помощью представителей сил безопасности.

«Они пришли в наш дом. Мы были слишком напуганы, слыша выстрелы и крики людей по соседству. Мы узнали о гибели людей из сообщений в фейсбуке, когда связь наладилась. Когда они пришли в наш дом, мы подумали, что нам конец», — сказал он.

«Им нужны были деньги. Они постучали в дверь к нашему соседу, забрали его машину, деньги и всё золото или ценности, которые были у него дома. Но его не убили».

Али и его семье помогли соседи-сунниты у которых они теперь и живут. «Мы жили вместе много лет, алавиты, сунниты и христиане. Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал он мне.

«Сунниты бросились защищать алавитов от убийств, и теперь официальные силы находятся в городе, чтобы восстановить порядок».

Али сказал, что семьи алавитов отвезли в школу в район, где преобладает суннитское население — они пробудут там до тех пор, пока члены группировок, совершивших убийства, не будут вытеснены из Баниаса.

Насилие вспыхнуло в четверг на прошлой неделе после того, как сторонники Асада, отказавшиеся сдать оружие, напали на бойцов правительственных войск в Латакии и Джабле, убив десятки людей.

Гиат Далла, бывший бригадный генерал армии Асада, объявил о восстании против новых властей и создании «Военного совета по освобождению Сирии».

По некоторым данным, бывшие офицеры служб безопасности режима Асада, отказавшиеся сложить оружие, формируют группу сопротивления в горах.

Айман Фарес обвиняет Даллу и других сторонников Асада в насилии и говорит, что большинство алавитов не подерживает этих людей.

«Им выгодно это кровопролитие. Сейчас нам нужна безопасность и судебное преследование убийц из группировок, совершивших массовые убийства, чтобы в стране восстановился порядок», — сказал он.

Но другие также обвиняют нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, который, как они говорят, расформировал сирийские органы безопасности, армию и полицию, не имея четкой стратегии действий в отношении тысяч офицеров и сотрудников, оставшихся без работы.

Некоторые из них, особенно полицейские, не имели никакого отношения к убийствам, совершенным во время правления Асада. Новые власти также уволили с работы тысячи госслужащих.

Учитывая, что 90% населения Сирии живет за чертой бедности, а тысячи людей остались без средств к существованию, это благодатная почва для восстания.

В Сирии ощущается раскол. Широкая общественность осуждает убийства мирных жителей, а в Дамаске прошли демонстрации в память о погибших и с осуждением насилия.

Но за последние два дня в разных частях Сирии также звучали призывы к джихаду. Жители Баниаса рассказали, что наряду с организованными группировками в городе были вооруженные гражданские лица, которые также участвовали в убийствах.

Сунниты, составляющие большинство населения Сирии, на протяжении последних 13 лет подвергались жестоким репрессиям со стороны режима Асада. Это подогрело межконфессиональную ненависть к алавитскому меньшинству, представители которого обвиняются в причастности к военным преступлениям.

Правозащитники заявляли о доказательствах того, что сотрудники служб безопасности во время правления режима Асада были причастны к убийствам и пыткам тысяч сирийцев, большинство из которых — мусульмане-сунниты.

Ахмед аш-Шараа теперь должен найти баланс между обеспечением безопасности и восстановлением справедливости в отношении преступлений режима Асада и его сторонников.

Большинство войск, которые помогли ему прийти к власти, по-прежнему верны своему лидеру. Но некоторые группировки явно вышли из-под его контроля. Среди бойцов этих отрядов есть и иностранные боевики, придерживающиеся радикальных взглядов.

Многие считают, что для того, чтобы привести Сирию к безопасному и демократическому будущему, аш-Шараа должен положить конец присутствию иностранных боевиков и принять конституцию, защищающую права всех сирийцев, независимо от их происхождения или религии.

Считается, что он работает над созданием правовой базы для такой конституции, однако контроль над агрессивными группировками и изгнание иностранных боевиков из страны станут для него серьезной проблемой.

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