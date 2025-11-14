«Мы не боимся и готовы защищать западные ценности»: Миериня на открытии Балтийской ассамблеи

Как сообщили в пресс-службе парламента, Миериня в своем выступлении подчеркнула, что на протяжении веков государства Балтии были рядом друг с другом как братские народы. "Мы всегда были вместе в самые трудные времена как прочный стержень. С момента восстановления независимости мы совершили невероятный прорыв и достигли позитивной трансформации в экономике, развитии и ориентации на западные ценности", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что сегодня именно государства Балтии стоят в Европейском союзе и НАТО на страже, подавая пример другим. "Мы отстаиваем идеи и ценности Запада, которые агрессор всеми силами пытается вытравить своей варварской войной в Украине", - заявила Миериня.

Председатель Сейма напомнила о саммите НАТО в Гааге, на котором была принята договоренность о выделении на нужды безопасности и обороны 5% от валового внутреннего продукта. "Вместе с Польшей государства Балтии станут первыми, кто выполнит эти цели", - сказала Миериня.

Она подчеркнула, что потенциал трехстороннего сотрудничества стран Балтии далеко не исчерпан. Их общие задачи в ближайшие годы связаны с развитием крупных инфраструктурных объектов, привлечением дополнительного финансирования, а также с дальнейшей внутренней интеграцией Балтии.