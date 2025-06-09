МВФ требует: больше налогов, меньше льгот. Готова ли Латвия к переменам?

По мнению экспертов МВФ, Латвия сталкивается с трудностями из-за сложной экономической ситуации в мире и внутренних изменений в стране. Внешние факторы, такие как политическая напряжённость, рост торговых барьеров и нехватка квалифицированных работников, ухудшают экономический рост.

В ближайшие годы государству придётся тратить больше денег на пенсии, здравоохранение, оборону и энергобезопасность. Чтобы сбалансировать бюджет, МВФ предлагает Латвии увеличить доходы, например, за счёт улучшения сбора налогов и сокращения налоговых льгот.

Также важно повысить эффективность государственных расходов, упростить процедуры госзакупок и сократить бюрократию. Кроме того, нужно стимулировать людей работать дольше и активнее откладывать деньги на пенсию.

МВФ отмечает, что низкая производительность в стране связана с недостаточными инвестициями и неэффективным распределением ресурсов. Поэтому требуется улучшать условия для бизнеса, упрощать правила и поддерживать инновации и цифровизацию.

Эксперты считают, что если Латвия примет эти меры, экономика сможет лучше развиваться, а государственный долг останется под контролем.