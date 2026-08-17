Также он пообещал воздерживаться от политических высказываний, жестов и символов и был готов представить программу городу до начала концерта.

Вице-мэр Таллинна Моника Хауканымм (Центристская партия) подчеркнула в комментарии для Postimees, что решение не связано с русским языком, русской музыкой или национальностью Иванова. «Вопрос совершенно конкретно заключается в общественном имидже этого исполнителя и в оценках органов безопасности», – сказала Хауканымм.

В начале июля городские власти обосновали запрет на концерты Иванова в основном его репертуаром. На одном из его предыдущих выступлений прозвучала песня российского рэпера Матвея Мельникова (МОТ) «День и ночь», в которой, помимо прочего, есть слова «русские идут, так что все — в укрытие» и упоминание российского триколора. Власти сочли эту песню неуместной для исполнения в общественном пространстве в нынешней ситуации в области безопасности.