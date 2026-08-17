На этот раз город обосновывает свой отказ, помимо прочего, продолжающимися выступлениями Иванова в России и оценкой латвийской Службы госбезопасности.
Таллинская городская канцелярия не удовлетворила ходатайства Иванова о проведении «Drum Show» 21 августа на улице Теллискиви, 28 августа в Вяйке-Ыйсмяэ и 29 августа в Пирита на Йыэсуу теэ.
Иванов изменил программу: 60 процентов репертуара должны были составить англоязычные хиты, а эстонская и русская музыка — по 20 процентов каждая.
Также он пообещал воздерживаться от политических высказываний, жестов и символов и был готов представить программу городу до начала концерта.
Вице-мэр Таллинна Моника Хауканымм (Центристская партия) подчеркнула в комментарии для Postimees, что решение не связано с русским языком, русской музыкой или национальностью Иванова. «Вопрос совершенно конкретно заключается в общественном имидже этого исполнителя и в оценках органов безопасности», – сказала Хауканымм.
В начале июля городские власти обосновали запрет на концерты Иванова в основном его репертуаром. На одном из его предыдущих выступлений прозвучала песня российского рэпера Матвея Мельникова (МОТ) «День и ночь», в которой, помимо прочего, есть слова «русские идут, так что все — в укрытие» и упоминание российского триколора. Власти сочли эту песню неуместной для исполнения в общественном пространстве в нынешней ситуации в области безопасности.
За это время власти также более тщательно изучили биографию самого Иванова. Он признал в разговоре с представителями города, что продолжал выступать в России и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако утверждал, что речь шла исключительно о творческих и культурных мероприятиях.
Однако в открытых источниках есть упоминания о его выступлениях в Геленджике в 2023, 2024 и 2025 годах. Кроме того, городские власти установили связь Иванова с проходившим в январе 2024 года в Санкт-Петербурге турниром по ММА «Оборона Ленинграда», который был посвящен 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
Тем не менее, в 12-страничном решении об отказе городские власти подчеркивают, что содержание конкретного выступления Иванова на этом турнире не было установлено из независимых источников, а само по себе участие в мероприятии не означает автоматически, что он разделяет его политический посыл.
При принятии решения была также учтена оценка Службы государственной безопасности (VDD) Латвии. В 2023 году VDD рекомендовала внести Иванова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.
Согласно публикациям латвийских общественно-правовых СМИ того времени, VDD связывала деятельность Иванова с поддержкой вторжения России в Украину и с деятельностью по продвижению российского влияния. Неясно, действует ли тот запрет на въезд до сих пор.
Иванов заверил городские власти, что публично не поддерживал российскую агрессию, и заявил, что осуждает войну и любые вооруженные конфликты. Однако городская канцелярия обратила внимание на то, что, отвечая на прямой вопрос о российской агрессии, Иванов не осудил действия России в явной форме. При этом не было найдено и ни одного публичного высказывания Иванова в поддержку российской агрессии.
По словам Хауканымм, готовность Иванова изменить репертуар не повлияла на решение. «Конкретный риск по-прежнему существует, у него есть свой публичный бэкграунд и имидж. Таллин — это не языковой контроль и не цензор, который стал бы проверять содержание той или иной песни», – сказала она.
Районные управы Пирита, Пыхья-Таллинна и Хааберсти также не согласовали проведение новых концертов. Хауканымм подчеркнула, что речь не идет об общем запрете на выступления для Иванова — отказ касается трех конкретных концертов, запланированных на август.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.