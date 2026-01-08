Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мужчины больше не делают первый шаг: почему поколение Z боится знакомиться

Редакция PRESS 8 января, 2026 16:32

Всюду жизнь 0 комментариев

Подойти и заговорить — раньше это считалось нормой.
Теперь для многих молодых мужчин — риск.

Поколения Z и миллениалов всё чаще отказываются знакомиться вживую не потому, что им не нужны отношения, а потому что они боятся ошибиться. Боятся показаться навязчивыми, неловкими или — хуже всего — «криповыми».

Об этом пишет New York Post, называя явление  "тревогой перед первым шагом".

28-летний аналитик по кибербезопасности из Нью-Йорка Райан Кесслер признаётся: он хочет отношений, но почти никогда не подходит к женщинам на улице или в баре.

«Я не хочу, чтобы кому-то стало некомфортно. Поэтому чаще выбираю осторожность, а не контакт», — объясняет он.
И он не один такой.
Согласно опросу 2025 года, 44 процента одиноких мужчин говорят, что страх быть названным «крипом» мешает им знакомиться. Причина не в отсутствии уверенности, а в социальных рисках: тебя могут снять на видео, выложить в сеть, превратить в мем.

При этом парадокс в том, что женщины часто хотят обратного. Тот же отчёт показал:
— 77 процентов женщин 18–30 лет хотели бы, чтобы мужчины чаще подходили первыми
— среди женщин в возрасте 30+ — 68 процентов

Вирусное видео с девушкой по имени Лив собрало миллионы просмотров: она говорит, что уважает мужчин, которые вежливо и спокойно решаются подойти. «В наше время это даже достойно», — сказала она.

Но есть и другая сторона. Многие женщины рассказывают, что после вежливого отказа их преследовали, трогали или не оставляли в покое. Этот опыт никуда не исчезает — он делает каждое новое знакомство напряжённым.

По словам дейтинг-коуча Коннелла Барретта, женщины не говорят «не подходите к нам вообще».

«Они говорят: не оскорбляйте, не объектфицируйте и не нарушайте границы», — поясняет он.
Проблема в том, что многие мужчины не уверены, что смогут пройти по этой тонкой грани.

Некоторые просто выходят из игры.
24-летний актёр и модель Грант Гринли рассказал, что перестал знакомиться после серии отказов и одного особенно жёсткого ответа.

«Сегодня это просто не стоит усилий», — говорит он, вспоминая страх публичного унижения и онлайн-насмешек.
В итоге получается странная пауза:
мужчины ждут, женщины ждут,
а приложения для знакомств продолжают работать, хотя почти все говорят, что их ненавидят.

Это не тоска по грубым пикапам.
Это поколение, которое хочет поступить правильно, но не до конца понимает — как именно.

Желание близости никуда не исчезло.
А вот правила игры стали куда менее читаемыми.

