Мужчины больше не делают первый шаг: почему поколение Z боится знакомиться

Поколения Z и миллениалов всё чаще отказываются знакомиться вживую не потому, что им не нужны отношения, а потому что они боятся ошибиться. Боятся показаться навязчивыми, неловкими или — хуже всего — «криповыми».

Об этом пишет New York Post, называя явление "тревогой перед первым шагом".

28-летний аналитик по кибербезопасности из Нью-Йорка Райан Кесслер признаётся: он хочет отношений, но почти никогда не подходит к женщинам на улице или в баре.

«Я не хочу, чтобы кому-то стало некомфортно. Поэтому чаще выбираю осторожность, а не контакт», — объясняет он.

И он не один такой.

Согласно опросу 2025 года, 44 процента одиноких мужчин говорят, что страх быть названным «крипом» мешает им знакомиться. Причина не в отсутствии уверенности, а в социальных рисках: тебя могут снять на видео, выложить в сеть, превратить в мем.

При этом парадокс в том, что женщины часто хотят обратного. Тот же отчёт показал:

— 77 процентов женщин 18–30 лет хотели бы, чтобы мужчины чаще подходили первыми

— среди женщин в возрасте 30+ — 68 процентов

Вирусное видео с девушкой по имени Лив собрало миллионы просмотров: она говорит, что уважает мужчин, которые вежливо и спокойно решаются подойти. «В наше время это даже достойно», — сказала она.

Но есть и другая сторона. Многие женщины рассказывают, что после вежливого отказа их преследовали, трогали или не оставляли в покое. Этот опыт никуда не исчезает — он делает каждое новое знакомство напряжённым.

По словам дейтинг-коуча Коннелла Барретта, женщины не говорят «не подходите к нам вообще».

«Они говорят: не оскорбляйте, не объектфицируйте и не нарушайте границы», — поясняет он.

Проблема в том, что многие мужчины не уверены, что смогут пройти по этой тонкой грани.

Некоторые просто выходят из игры.

24-летний актёр и модель Грант Гринли рассказал, что перестал знакомиться после серии отказов и одного особенно жёсткого ответа.

«Сегодня это просто не стоит усилий», — говорит он, вспоминая страх публичного унижения и онлайн-насмешек.

В итоге получается странная пауза:

мужчины ждут, женщины ждут,

а приложения для знакомств продолжают работать, хотя почти все говорят, что их ненавидят.

Это не тоска по грубым пикапам.

Это поколение, которое хочет поступить правильно, но не до конца понимает — как именно.

Желание близости никуда не исчезло.

А вот правила игры стали куда менее читаемыми.