Мужчинам нужно тренироваться больше, чем женщинам. Зачем?

По данным исследования, женщины, которые занимаются физическими упражнениями около четырёх часов в неделю, снижают риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) примерно на треть. Мужчинам для такого же эффекта требуется почти девять часов тренировок.

ИБС развивается, когда сосуды сердца сужаются или кальцинируются и хуже пропускают кровь. Среди факторов риска — нездоровое питание, курение и недостаток движения.

Даже небольшая физическая активность помогает: двух часов спорта в неделю достаточно, чтобы у женщин риск ИБС снизился на 22 процента, у мужчин — на 17 процентов.

Кроме того, регулярные тренировки заметно продлевают жизнь. У женщин, ведущих активный образ жизни, риск смерти снижается на 70 процентов, у мужчин — на 19 процентов. Чтобы достичь тех же показателей выживаемости, мужчинам нужно заниматься спортом в 1,7 раза больше.

Учёные объясняют преимущество женщин биологическими факторами. Гормон эстроген помогает сжигать жир и защищает сосуды, а преобладание мышечных волокон, отвечающих за выносливость, делает женское сердце устойчивее к нагрузкам. У мужчин же больше «силовых» волокон, из-за чего тот же эффект достигается лишь при большей активности.