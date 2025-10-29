Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Доступность

Мужчинам нужно тренироваться больше, чем женщинам. Зачем?

Редакция PRESS 29 октября, 2025 10:09

Спорт 0 комментариев

Scanpix/Arne Trautmann

Женщинам спорт приносит больше пользы, чем мужчинам, показало исследование китайских ученых. Особенно это касается здоровья сердца.

По данным исследования, женщины, которые занимаются физическими упражнениями около четырёх часов в неделю, снижают риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) примерно на треть. Мужчинам для такого же эффекта требуется почти девять часов тренировок.

ИБС развивается, когда сосуды сердца сужаются или кальцинируются и хуже пропускают кровь. Среди факторов риска — нездоровое питание, курение и недостаток движения.

Даже небольшая физическая активность помогает: двух часов спорта в неделю достаточно, чтобы у женщин риск ИБС снизился на 22 процента, у мужчин — на 17 процентов.

Кроме того, регулярные тренировки заметно продлевают жизнь. У женщин, ведущих активный образ жизни, риск смерти снижается на 70 процентов, у мужчин — на 19 процентов. Чтобы достичь тех же показателей выживаемости, мужчинам нужно заниматься спортом в 1,7 раза больше.

Учёные объясняют преимущество женщин биологическими факторами. Гормон эстроген помогает сжигать жир и защищает сосуды, а преобладание мышечных волокон, отвечающих за выносливость, делает женское сердце устойчивее к нагрузкам. У мужчин же больше «силовых» волокон, из-за чего тот же эффект достигается лишь при большей активности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 29.10.2025
Минсообщений отказался списать долг Вентспилсского порта
Bitnews.lv 33 минуты назад
Экологи: ЕС оставит Балтийское море без рыбы
Bitnews.lv 54 минуты назад
Венгрия: да будет саммит, будет!
Sfera.lv 3 часа назад
Балтия: бум новых авто
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: приглашают бесплатно проверить уровень сахара
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: за «летающие сигареты» будут давать срок
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: черта бедности — 2000 евро в месяц
Sfera.lv 6 часов назад
Бельгия: целого неба мало
Sfera.lv 8 часов назад

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Загрузка

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Читать

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Читать