Муравьи делают себя слабее. Зачем?

Учёные выяснили: виды муравьёв с самыми большими колониями выращивают рабочих с более тонким экзоскелетом. Проще говоря, отдельный муравей становится менее защищённым, зато колония — сильнее, многочисленнее и устойчивее.

Исследование, опубликованное в Science Advances, охватило более 500 видов муравьёв. С помощью высокоточных 3D рентгеновских сканов учёные измерили, какую долю тела занимает кутикула — твёрдая оболочка, защищающая насекомое от хищников, обезвоживания и инфекций.

Разброс оказался впечатляющим: у одних видов экзоскелет составляет всего 6 процентов объёма тела, у других — до 35 процентов. И закономерность оказалась жёсткой: чем меньше ресурсов муравей «тратит» на личную броню, тем больше колонию способен поддерживать вид.

Причина — в экономике эволюции. Экзоскелет — дорогая ткань. Он требует азота и минералов, которые в природе не всегда доступны. В больших колониях муравьи словно договариваются: вместо того чтобы защищать каждого по максимуму, они делают ставку на число, координацию и распределение рисков.

Один муравей погиб — ничего страшного. Колония продолжает работать.

Учёные отмечают, что такой подход делает общества не только крупнее, но и более эволюционно успешными. Виды с «дешёвыми» рабочими чаще расселяются в бедных ресурсами средах и быстрее дают начало новым видам. Коллективная стратегия открывает больше экологических ниш.

Параллель с людьми напрашивается сама собой. По мере усложнения обществ отдельные элементы системы — будь то клетки, муравьи или люди — могут становиться проще, потому что сложность берёт на себя целое.

Муравьи показывают:

иногда путь к величию лежит не через усиление индивида,

а через умение доверить силу системе.