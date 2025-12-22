Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

Муравьи делают себя слабее. Зачем?

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 14:41

Животные 0 комментариев

Муравьи — мастера коллективного успеха. Но новое исследование показывает: за этим успехом стоит неожиданный компромисс. Чтобы построить гигантские общества, муравьи… ослабили самих себя.

Учёные выяснили: виды муравьёв с самыми большими колониями выращивают рабочих с более тонким экзоскелетом. Проще говоря, отдельный муравей становится менее защищённым, зато колония — сильнее, многочисленнее и устойчивее.

Исследование, опубликованное в Science Advances, охватило более 500 видов муравьёв. С помощью высокоточных 3D рентгеновских сканов учёные измерили, какую долю тела занимает кутикула — твёрдая оболочка, защищающая насекомое от хищников, обезвоживания и инфекций.

Разброс оказался впечатляющим: у одних видов экзоскелет составляет всего 6 процентов объёма тела, у других — до 35 процентов. И закономерность оказалась жёсткой: чем меньше ресурсов муравей «тратит» на личную броню, тем больше колонию способен поддерживать вид.

Причина — в экономике эволюции. Экзоскелет — дорогая ткань. Он требует азота и минералов, которые в природе не всегда доступны. В больших колониях муравьи словно договариваются: вместо того чтобы защищать каждого по максимуму, они делают ставку на число, координацию и распределение рисков.

Один муравей погиб — ничего страшного. Колония продолжает работать.

Учёные отмечают, что такой подход делает общества не только крупнее, но и более эволюционно успешными. Виды с «дешёвыми» рабочими чаще расселяются в бедных ресурсами средах и быстрее дают начало новым видам. Коллективная стратегия открывает больше экологических ниш.

Параллель с людьми напрашивается сама собой. По мере усложнения обществ отдельные элементы системы — будь то клетки, муравьи или люди — могут становиться проще, потому что сложность берёт на себя целое.

Муравьи показывают:
иногда путь к величию лежит не через усиление индивида,
а через умение доверить силу системе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Важно

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (7)

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
Важно

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё
Важно

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Читать
Загрузка

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

Выбор редакции 18:06

Выбор редакции 0 комментариев

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Читать

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

Животные 18:01

Животные 0 комментариев

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Читать

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Читать

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Читать

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

Мир 17:42

Мир 0 комментариев

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Читать

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

История и культура 17:40

История и культура 0 комментариев

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

Читать